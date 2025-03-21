Çubuk'ta Zabıta Denetimi - Son Dakika
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Çubuk'ta Zabıta Denetimi

Zabıta ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi gıda iş yerlerini hijyen ve ruhsat açısından denetledi.

21.03.2025 18:16
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Ankara'nın Çubuk ilçesinde, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi zabıta denetim yaptı.

Çubuk Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, gıda imal ve satışını yapan iş yerlerini hijyen koşulları, ruhsat, vergi levhası, çalışanların temizliği ve gramaj açısından denetledi.

Zabıta Müdürü Sezgin Karakuş, bayram dolayısıyla ilçede faaliyet gösteren market, pastane, tatlı imalatı ve satışı yapan iş yerlerini mercek altına aldıklarını söyledi.

Vatandaşların güven içinde alışverişlerini yapmalarını sağlamayı amaçladıklarını belirten Karakuş, "Kurallara uyan iş yerlerine teşekkür edilirken, kurallara uymayanlar ise uyarılıp, cezai işlem yapılıyor. Ekiplerimizin denetimleri bayram öncesinde olduğu gibi, bayram süresince de devam edecek." dedi.

Kaynak: AA

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