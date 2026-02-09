Çukurova Belediyesi'nden "Kariyer Günleri" ile İstihdama Katkı

(ADANA) - Çukurova Belediyesi'nin Kariyer Günleri'nde iş arayan vatandaşlar ile işverenler bir araya geldi. İstihdama katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte, farklı sektörlerden firmalar personel alımı için adaylarla birebir görüşmeler yaptı.

Çukurova Belediyesi Kariyer Günleri kapsamında Gratis bünyesinde görevlendirilmek üzere "Ekip Lideri", Sofra Grup bünyesinde ise "Paketleme Elemanı" pozisyonları için başvurular alındı. Yoğun katılıma sahne olan organizasyonda, çok sayıda vatandaş iş fırsatlarını değerlendirdi.

Çukurova Belediyesi İstihdam Birimi'nde gerçekleştirilen görüşmelerde, adaylar firmaların yetkilileriyle birebir mülakat yapma fırsatı yakalarken, işverenler de ihtiyaç duydukları nitelikli personellere ulaşma imkanı elde etti.

Belediye Başkanı Emrah Kozay, istihdamı artırmaya yönelik çalışmaların devam edeceğini belirterek, "Vatandaşlarımızın iş hayatına katılımını desteklemek ve işverenlerle buluşmalarını sağlamak amacıyla Kariyer Günleri düzenlemeye devam ediyoruz. Çukurova'da istihdamı güçlendiren projeler üretmeyi sürdüreceğiz" dedi.