Cumayeri\'nde Gençler ile Polisler Arasında Eğlenceli Kar Topu Savaşı

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DÜZCE'nin Cumayeri ilçesinde bir grup genç ile İlçe Emniyet Amirliği'nde görevli polis memurları kar topu savaşı yaptı. Polisler daha sonra gençlere çay ikram etti.

Kentte etkili olan kar yağışını eğlenceye çevirmek isteyen bir grup genç, Cumayeri İlçe Emniyet Amirliği önüne giderek, nöbette olan polisleri kar topu yağmuruna tuttu. 'Baskın sırası bizde' diyerek polisleri kar topu yağmuruna tutan gençlere polisler de kar topu atarak karşılık verdi. Bazı polisler, bina içinde bulunan küreklerle karları toplayarak gençlere fırlattı. Ortaya eğlenceli görüntüler çıkarken, polisler daha sonra gençlere çay ikram etti.

Haber: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,