 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba, sivil toplum kuruluşlarıyla buluştu - Son Dakika
Üye Girişi

Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba, sivil toplum kuruluşlarıyla buluştu

Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba, Maden Mühendisleri Odası, Mimarlar Odası, Ziraat Mühendisleri Odası, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Edirne Şubesi ve Edirne Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret ederek görüş alışverişinde bulundu.

Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba, sivil toplum kuruluşlarıyla buluştu
20.01.2024 - 11:42,
Abone Ol

Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba, sivil toplum kuruluşu ziyaretlerini sürdürüyor.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Maden Mühendisleri Odası, Mimarlar Odası ve Ziraat Mühendisleri Odası il temsilciliklerini ziyaret eden İba, görüş alışverişinde bulundu.

Sivil toplumun gücüne inandıklarını belirten İba, "Bu güç ve birliktelik ile Edirne'nin hak ettiği değere ulaşmasını sağlayacağız. Geleceğe, modern, sağlam ve güzel bir Edirne emanet edebilmenin yolu, bu işin profesyonelleriyle görüşmek ve ortak akılla ilerlemekten geçiyor. Bunun bilinciyle, her alanda işinin uzmanı ve ehil isimlerle görüşerek, istişare ederek, Edirne'yi hak ettiği güzelliğe kavuşturacağız." ifadelerini kullandı.

İba, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Edirne Şube Başkanı Ahmet İsmailoğlu ve yönetimiyle de bir araya geldi.

Vatan için büyük fedakarlıklarda bulunan gaziler ve aileleriyle Edirne'yi konuştuklarını aktaran İba, gazilere desteklerinin daima süreceğini ifade etti.

İba, Edirne Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Leyla Vardar Karaduman ve yönetimini de ziyaret etti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Belgin İba, Edirne, Sivil Toplum, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba, sivil toplum kuruluşlarıyla buluştu - Son Dakika


10:32
Bülent Ersoy, Zeki Müren'den morgda helallik istediğini söyledi Bülent Ersoy, Zeki Müren'den morgda helallik istediğini söyledi
10:26
Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir
10:12
Hindistan'a ait bir yolcu uçağı Afganistan'ın kuzeyinde düştü Hindistan'a ait bir yolcu uçağı Afganistan'ın kuzeyinde düştü
09:38
Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı
08:55
Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı
08:07
Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı
03:10
İstanbul-İzmir seferi yapan uçağa lazer tutuldu! Tehlike anları saniye saniye kamerada İstanbul-İzmir seferi yapan uçağa lazer tutuldu! Tehlike anları saniye saniye kamerada
02:57
Apartmandaki gürültü kavgasında kan aktı! 4 komşusunu bıçakla yaraladı Apartmandaki gürültü kavgasında kan aktı! 4 komşusunu bıçakla yaraladı

Son Dakika
10:32 Bülent Ersoy, Zeki Müren'den morgda helallik istediğini söyledi
10:26 Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir
10:12 Hindistan'a ait bir yolcu uçağı Afganistan'ın kuzeyinde düştü
09:38 Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı
08:55 Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı
08:07 Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı
03:10 İstanbul-İzmir seferi yapan uçağa lazer tutuldu! Tehlike anları saniye saniye kamerada
02:57 Apartmandaki gürültü kavgasında kan aktı! 4 komşusunu bıçakla yaraladı
00:37 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi kabul etti
23:53 Zili çalan saldırgan, kapıyı açan iş insanına kurşun yağdırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2024 11:05:59. #1.11#
SON DAKİKA: Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba, sivil toplum kuruluşlarıyla buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement