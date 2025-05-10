Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anneyle Güçlü Aile, Aileyle Güçlü Türkiye Programı'nda konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Filistin'deki, Suriye'deki, Lübnan'daki, Somali'de, Sudan'da, Yemen'de ve daha pek çok yerdeki annelerin, babaların, çocukların savaşla, açlıkla, hastalıkla, ilaçsızlıkla mücadele ettiği zorlu bir dönemden geçiyoruz. Nereye baksak çocuklar ölüyor. Yüzümüzü nereye çevirsek kadınlar ölüyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığının Bahçelievler'de bir otelde düzenlediği "Anneyle Güçlü Aile, Aileyle Güçlü Türkiye Programı"nda yaptığı konuşmada, ülkesinin ve dünyadaki tüm annelerin Anneler Günü'nü tebrik ettiğini söyledi.

Hakları, ne yapılırsa yapılsın asla ödenemeyecek annelere aileleriyle, evlatlarıyla ve sevdikleriyle hayırlı, mutlu ve bereketli bir ömrü Allah'tan niyaz eden Erdoğan, "Sevgili anneciğim başta olmak üzere darıdünyadan dar-ul ukbaya göç eden tüm annelerimizi rahmetle şükranla, minnetle yad ediyorum. Rabb'im kabirlerini pür nur eylesin. Hepsini de cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Şanlı hilalin dalgalanması için aziz vatanın bekası için milletimizin istiklal ve istikbali için canlarını feda eden şehitlerimizin muhterem annelerinin Anneler Günü'nü ayrıca kutluyor, her birinin ellerinden öpüyorum." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şüheda emaneti bu topraklar uğruna çok ağır bedeller ödeyen gazilerin kıymetli annelerini de saygıyla selamlayıp, hepsinin Anneler Günü'nü tebrik ederek, "Vatanına, bayrağına, devletine aşkla bağlı, milletine gönülden sevdalı, hepsi birer cesaret ve merhamet abidesi bu vatan evlatlarını yetiştiren anne ve babalarla ne kadar iftihar etsek azdır. Rabb'im cümlesinden razı olsun diyorum." ifadelerini kullandı.

Rahmet-i rahmana kavuşan tüm şehit ve gazi annelerini bir kez daha derin hürmetle yad eden Erdoğan, Filistin'de tam 19 aydır devam eden vahşi soykırımda geride gözü yaşlı, gönlü mahzun binlerce öksüz bırakarak şehadet mertebesine erişen tüm Gazzeli anneleri rahmetle andığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, salonda bulunan eşi Emine Erdoğan ile kızlarının da Anneler Günü'nü canıgönülden kutlayıp, kendilerine sabırları, fedakarlıkları ve emekleri için teşekkür etti.

Bu sene de buruk bir kalple yaşanan onca acının gölgesinde Anneler Günü'nü idrak ettiklerine dikkati çeken Erdoğan, şunları kaydetti:

"Filistin'deki, Suriye'deki, Lübnan'daki, Somali'de, Sudan'da, Yemen'de ve daha pek çok yerdeki annelerin, babaların, çocukların savaşla, açlıkla, hastalıkla, ilaçsızlıkla mücadele ettiği zorlu bir dönemden geçiyoruz. Nereye baksak çocuklar ölüyor. Yüzümüzü nereye çevirsek kadınlar ölüyor. Yemek sırasında bekleyen Gazzeli masumlar, yıkıntıların arasında hayata tutunmaya çalışan mazlumlar son derece vahşi bir şekilde katlediliyor. Türkiye olarak gerek gönül coğrafyamızda gerekse dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan tüm bu acıların, zorlukların, sıkıntıların sona ermesi için elimizden gelen her türlü çabayı göstermeye devam ediyoruz. Yeryüzünde barışın, huzurun, esenliğin, hüküm sürdüğü, Anneler Günü'nün güzelliklerle kutlanacağı günleri görmeyi Rabb'im nasip eylesin diyorum."

(Sürecek)