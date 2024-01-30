Cumhurbaşkanı Erdoğan: Belediyeler kamu kaynaklarından adil bir şekilde yararlanmaktadır
Cumhurbaşkanı Erdoğan, belediyelerin kamu kaynaklarından adil bir şekilde yararlandığını belirtti. Her belediyenin ne bir eksik ne de bir fazlasıyla kaynaklardan faydalandığını vurgulayan Erdoğan, adil bir dağılımın sağlandığını ifade etti.
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30.01.2024 13:35:22. #1.12#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Belediyeler kamu kaynaklarından adil bir şekilde yararlanmaktadır - Son Dakika