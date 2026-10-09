Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu hat Anadolu'nun üretimini Avrupa pazarlarına bağlayan bir damar, Türkye'nin ihracat hedeflerine ulaşmasını hızlandıran bir omurga olacaktır."Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu hat Anadolu'nun üretimini Avrupa pazarlarına bağlayan bir damar, Türkye'nin ihracat hedeflerine ulaşmasını hızlandıran bir omurga olacaktır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu hat Anadolu'nun üretimini Avrupa pazarlarına bağlayan bir damar, Türkye'nin ihracat hedeflerine ulaşmasını hızlandıran bir omurga olacaktır."
Kaynak: AA