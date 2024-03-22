Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çalışanlarımızın ve emeklilerimizin yaşadığı sıkıntıların çözümü boynumuzun borcudur" - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çalışanlarımızın ve emeklilerimizin yaşadığı sıkıntıların çözümü boynumuzun borcudur"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışanlar ve emeklilerin yaşadığı sıkıntıların çözümünün kendilerinin sorumluluğunda olduğunu belirtti. Erdoğan, bu konuda gerekli adımların atılacağını ve çalışanların haklarının korunacağını vurguladı.

22.03.2024 15:09  Güncelleme: 15:12
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çalışanlarımızın ve emeklilerimizin yaşadığı sıkıntıların çözümü boynumuzun borcudur"

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Çalışanlarımızın ve emeklilerimizin yaşadığı sıkıntıların çözümü boynumuzun borcudur' - Son Dakika

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