Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çalışanlarımızın ve emeklilerimizin yaşadığı sıkıntıların çözümü boynumuzun borcudur"
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Antalya'da düzenlenen Trisome Oyunları'nda, özel milli atlet Muhammet Eren Uysal 800 metre yürüyüş kategorisinde dünya birincisi oldu. Milli sporcular toplamda 9 madalya kazanarak büyük bir başarı elde etti.
Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'deki pazarlar, renk festivali olarak da bilinen Holi Festivali'ne hazırlanıyor. Bu kadim Hint festivali, kışın sona erdiğini ve baharın başlangıcını müjdeleyerek iyiliğin kötülüğe karşı zaferini simgeliyor. Milyonlarca Hintli, 25 Mart'ta Holi festivalini dini bir şevk ve sevinç içinde kutlayacak. Katılımcılar, renkli tozlarla birbirlerini sürecek ve sevgi ve şefkatlerini ifade edecek.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, öğretmenlerin toplu ulaşım için ödediği fiyatta yüzde 20 indirime gittiklerini açıkladı. Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, öğretmenler 11,25 liraya kullandıkları kontaksız kartları yapılan indirimle 9 liraya kullanabilecek. Açıklamada indirimden özel sektörde görev yapan öğretmenlerin de faydalanabileceği belirtildi.
Aydın'ın Didim ilçesinde, Didim Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde balıkçılar kontrol edilerek su avcılığı kanunu hakkında bilgilendirme yapıldı. Denetimlerde, ticari ve amatör amaçlı su ürünleri avcılığını düzenleyen tebliğlere uyulup uyulmadığı kontrol edildi.
Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Keşan ilçesinde düzenledikleri operasyonlarda 25 gram sentetik uyuşturucu, 16 gram metamfetamin, 10 uyuşturucu hap ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi. Gözaltına alınan 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Sivas'ta polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen üç ayrı uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 şahıstan 10'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonlar sonucunda sentetik bonzai ve metamfetamin gibi uyuşturucu maddeler ele geçirildi.
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