Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP alacakaranlık siyasetinin içine girmiş durumda. Bünyesini kuşatan,ihanet üzerinde yükselen alacakaranlık siyasetini ülkeye bulaştırmasına izin veremeyiz"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Antalya ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. Erdoğan, sosyal belediyecilik anlayışının altını çizerek, tüm toplumsal kesimlere karşı hassas belediyecilik hizmetleri sunacaklarını söyledi.
Gürcistan'ın Rustavi kentindeki bir çarşıda gerçekleşen saldırıda, 36 yaşındaki bir saldırgan 4 kişiyi öldürdü ve 1 kişiyi yaraladı. Saldırgan polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İnci Taneleri dizisiyle ünlenen Erkal Sonel ile Ankara'da bir pavyona giden Tuğba Ekinci, O Şimdi Asker şarkısını söyleyerek kalça dansı yaptı.
Transfer döneminin sonlarına gelinirken Hatayspor, Galatasaray'dan Halil Dervişoğlu'nu kadrosuna katmak üzere anlaşma sağladı. Sarı-kırmızılılarda forvet rotasyonunda bulunan Halil, sezon sonuna kadar Hatayspor'a kiralandı.
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu Axiom-3 (Ax-3) ekibinin, Dragon kapsülüyle Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) ayrıldıktan sonraki dönüş yolculuğu tamamlandı.
ESKİŞEHİR Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Filiz Bayrakçı Karel, kullandığı otomobille karşı yönden gelen kamyona çarptı. Kazada Filiz Bayrakçı Karel ile kızı Yağmur Karel hayatını kaybetti. Eskişehir Teknik Üniversitesi başsağlığı mesajı yayımladı ve kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
MHP lideri Devlet Bahçeli, Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan'ın dünkü konuşmasında ''AYM kararlarına uyulmamasının yasal zemini yoktur.'' ifadelerine tepki gösterek ''Bay Zühtü, akladığınız cani terör saldırısı yaptı.'' dedi.
40 il, İstanbul dahil 16 büyükşehir adaylarını açıklayan DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan "Kaybettirmek ya da kazanmak seçeneklerine sıkıştırılamayacak kadar güçlü ve tecrübeli bir siyasi hareketiz. Kimseye rest veya jest yapmıyoruz" sözleriyle basın toplantısına damga vurdu.
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