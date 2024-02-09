Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP alacakaranlık siyasetinin içine girmiş durumda - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP alacakaranlık siyasetinin içine girmiş durumda

Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP alacakaranlık siyasetinin içine girmiş durumda

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP alacakaranlık siyasetinin içine girmiş durumda.

09.02.2024 17:04
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP alacakaranlık siyasetinin içine girmiş durumda. Bünyesini kuşatan,ihanet üzerinde yükselen alacakaranlık siyasetini ülkeye bulaştırmasına izin veremeyiz"

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP alacakaranlık siyasetinin içine girmiş durumda - Son Dakika
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