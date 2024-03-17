Erdoğan: CHP, DEM ile gizli saklı işbirliği yapıyor - Son Dakika
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Erdoğan: CHP, DEM ile gizli saklı işbirliği yapıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP, yine DEM'le yine gizli saklı bir işbirliği halinde.

17.03.2024 15:21
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP, yine DEM'le yine gizli saklı bir işbirliği halinde. Sözde kent uzlaşması adı atında şehirleri, ilçeleri, belediye meclislerini paylaşıyorlar"

Kaynak: AA

Politika, Güncel, Son Dakika

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