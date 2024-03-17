Erdoğan: CHP, DEM ile gizli saklı işbirliği yapıyor

Adıyaman'da kaza sonrası çıkan kavgada 3 kişi gözaltına alındı

Adıyaman'da meydana gelen maddi hasarlı trafik kazası sonrasında kaza yapan kişiler arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi ve kavga sonlandırıldı. 3 kişi gözaltına alındı. Ölen ya da yaralananın olmadığı kavga yerinde, kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasıyla gerginlik sona erdi. Soruşturma devam ediyor.