Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özel\'den 50 bin lira manevi tazminat kazandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kişilik haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında açtığı davada, 50 bin lira manevi tazminat kazandı.

ÖZEL, 50 BİN TL ÖDEYECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın aracılığıyla Özel aleyhine, 17 Aralık 2020'de TBMM'de düzenlediği basın toplantısındaki ifadeleri nedeniyle açtığı manevi tazminat davası, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 25. Hukuk Dairesince kesin olarak karara bağlandı. Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, 50 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum edildi.

KILIÇDAROĞLU DA 65 BİN TL ÖDEMEYE MAHKUM EDİLMİŞTİ

Daha önce eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da çok sayıda dava açan Erdoğan, bu davaların bazılarını kazanmış bazılarını da kaybetmişti. Kılıçdaroğlu dün Erdoğan'a 65 bin TL ödemeye mahkum edilmişti.