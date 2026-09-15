Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Coğrafyamızın savaşlarla, çatışmalarla boğuştuğu zorlu dönemde, milletimizi bu tehlikelerden uzak tuttuk. Ülkemize tarihi başarılar, zaferler kazandırdık"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Coğrafyamızın savaşlarla, çatışmalarla boğuştuğu zorlu dönemde, milletimizi bu tehlikelerden uzak tuttuk. Ülkemize tarihi başarılar, zaferler kazandırdık"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Coğrafyamızın savaşlarla, çatışmalarla boğuştuğu zorlu dönemde, milletimizi bu tehlikelerden uzak tuttuk. Ülkemize tarihi başarılar, zaferler kazandırdık"
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Coğrafyamızın savaşlarla, çatışmalarla boğuştuğu zorlu dönemde, milletimizi bu tehlikelerden uzak tuttuk. Ülkemize tarihi başarılar, zaferler kazandırdık' - Son Dakika