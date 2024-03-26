Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Daha çok üreteceğiz, daha çok istihdam edeceğiz, daha çok ihraç edeceğiz. - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Daha çok üreteceğiz, daha çok istihdam edeceğiz, daha çok ihraç edeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Daha çok üreteceğiz, daha çok istihdam edeceğiz, daha çok ihraç edeceğiz.

26.03.2024 14:11
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Daha çok üreteceğiz, daha çok istihdam edeceğiz, daha çok ihraç edeceğiz. Devletimizi, ordumuzu, ekonomimizi daha da güçlendireceğiz"

Kaynak: AA

Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Daha çok üreteceğiz, daha çok istihdam edeceğiz, daha çok ihraç edeceğiz. - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Daha çok üreteceğiz, daha çok istihdam edeceğiz, daha çok ihraç edeceğiz. - Son Dakika
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