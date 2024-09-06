Eğitim Yılına Hoş Geldin Mesajı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024-2025 eğitim-öğretim yılının öğrenciler, öğretmenler ve eğitim camiası için hayırlı olmasını diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilen 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni ile Eğitim Teknolojileri AR-GE ve Kalite Zirvesi'ndeki konuşmasında, 5'incisi gerçekleştirilen uluslararası zirveye katılmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Akademik çalışmalarıyla tebliğleriyle tecrübe ve birikimleriyle dinleyicileri aydınlatacak tüm katılımcılara şükranlarını sunduğunu belirten Erdoğan, "2024-2025 eğitim-öğretim yılının öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve eğitim camiamız için şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Pazartesi günü okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerimiz için düzenlediğimiz uyum programlarıyla yeni eğitim öğretim yılına başladık. Diğer öğrencilerimiz ise 9 Eylül Pazartesi günü okullarına kavuşuyorlar. Yaklaşık üç aylık yaz tatilinin ardından yüreklerinde okul heyecanı taşıyan tüm yavrularımızı sevgiyle kucaklıyor, Rabb'imden hepsine üstün başarılar niyaz ediyorum." diye konuştu.

"6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencilerimizi unutmayacağız"

Erdoğan, Anadolu'nun dört bir yanında, tüm il ve ilçelerde, köylerden kasabalara kadar vatanın her köşesinde maarifi yüceltmek için emek veren eğitim çalışanlarını da selamlayarak, şöyle devam etti:

"Sorumluluğu ağır bir mesleği layıkıyla sürdüren tüm öğretmenlerimize, öğrencilerimizin gelişimi için gösterdikleri fedakarlıklar nedeniyle şahsım ve milletim adına teşekkürlerimi iletiyorum. Üzerinde emeği ve hakkı olan kendi öğretmenlerimi de hürmetle anıyor, hayata veda edenlere Allah'tan rahmet, hayatta olanlara sağlık ve afiyet diliyorum. İdealleriyle yoğrulmuş, azimle çalışan her bir öğretmenimizin milletimize yaptığı hizmetlerin kıymetini kelimelerle anlatmak elbette kifayetsiz kalır. Rabb'im tüm öğretmenlerimizin yardımcısı olsun, yollarını açık etsin."

Bir konuyu özellikle ifade etmek istediğini söyleyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizler üzerinde yaşadığımız toprakları vatan yapmak ve ebedi vatanımız olarak korumak için yaklaşık bin yıldır mücadele eden bir milletiz. Bu uğurda nice evladımızı daha ömrünün baharındayken toprağa verdik. Çanakkale'den İstiklal Harbi'mize, bölücü terörle mücadeleden en son 15 Temmuz başarısız darbe teşebbüsüne kadar istiklalimize yönelik tüm saldırıları aziz şehitlerimizin fedakarlıklarıyla püskürttük. Türkiye'yi yüceltmek ve ilelebet payidar kılma mücadelemizde canlarını ortaya koyan kesimlerden biri de öğretmenlerimizdir. Şehit öğretmenlerimizi özellikle de Necmettin Yılmaz ve Aybüke Yalçın gibi genç yaşta terör örgütlerinin hain saldırılarıyla bizden koparılan eğitim neferlerimizi rahmetle yad ediyorum. Aynı şekilde 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencilerimizi de unutmayacağımızı, hatıralarını daima yaşatacağımızı bir kez daha ifade ediyorum. Rabb'im hepsinin ruhunu şad, mekanlarını cennet eylesin diyorum."

(Sürecek)