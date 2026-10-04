Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ihracat rakamlarına ilişkin paylaşım: - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ihracat rakamlarına ilişkin paylaşım:

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- "Eylülde 26 milyar dolarlık ihracat yaparak Cumhuriyet tarihimizin en yüksek eylül ayı ihracatına ulaştık. Böylelikle 2026'nın 5 ayında ihracat rekoru kırarak tarihi bir başarıya imza attık"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eylülde 26 milyar dolarlık ihracatla Cumhuriyet tarihinin en yüksek eylül ayı ihracat rakamına ulaşıldığını belirterek, "Böylelikle 2026'nın 5 ayında ihracat rekoru kırarak tarihi bir başarıya imza attık." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından ihracat rakamlarına ilişkin paylaşım yaptı.

Erdoğan paylaşımında, şunları kaydetti:

"Dün açıklanan verilere göre ihracatta yılbaşından bu yana yüzde 5,2 artışla 211 milyar dolar seviyesine ulaşarak yeni bir rekor kırdık. Eylülde 26 milyar dolarlık ihracat yaparak Cumhuriyet tarihimizin en yüksek eylül ayı ihracatına ulaştık. Böylelikle 2026'nın 5 ayında ihracat rekoru kırarak tarihi bir başarıya imza attık. Yıllıklandırılmış ihracatımız ise 287,3 milyar dolarla bugüne kadarki en yüksek seviyesine çıktı. Bölgemizde ardı ardına patlak veren savaş ve krizlere rağmen ülkemiz kalkınma ve büyüme rotasında ilerlemeyi kararlılıkla sürdürmektedir. Yatırımı, üretimi, ihracatı, istihdamı önceleyen bir vizyonla inşallah daha nice başarılara hep birlikte imza atacağız."

Erdoğan'ın paylaşımının altındaki görselde ihracat verileri yer aldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ihracat rakamlarına ilişkin paylaşım: - Son Dakika
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