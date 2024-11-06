Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a Tebrik Mesajı: "Bu Yeni Dönemde, Türkiye-Abd İlişkilerinin Güçlenmesini Temenni Ediyorum"

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(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD seçim sonuçlarının netleşmeya başlamasıyla Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'ı tebrik etti. Erdoğan, "Amerikan halkının seçimiyle başlayacak olan bu yeni dönemde, Türkiye-ABD ilişkilerinin güçlenmesini, Filistin meselesi ve Rusya- Ukrayna savaşı başta olmak üzere bölgesel ve küresel çapta yaşanan krizlerin, savaşların son bulmasını temenni ediyor; daha adil bir dünya için daha fazla çaba sarf edileceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, ABD başkanlık seçim sonuçlarının netleşmeye başlamasının ardından 267 delege sayısına ulaşan Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'ı resmi olmayan sonuçlara göre zafer kazanmasından dolayı tebrik etti. Erdoğan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

" Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan başkanlık seçimini büyük bir mücadelenin ardından kazanarak yeniden ABD Başkanı seçilen dostum Donald Trump'ı tebrik ediyorum. Amerikan halkının seçimiyle başlayacak olan bu yeni dönemde, Türkiye-ABD ilişkilerinin güçlenmesini, Filistin meselesi ve Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere bölgesel ve küresel çapta yaşanan krizlerin, savaşların son bulmasını temenni ediyor; daha adil bir dünya için daha fazla çaba sarf edileceğine inanıyorum. Seçimlerin dost ve müttefik ABD halkı ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum."