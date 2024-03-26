Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Devletimizin toprakları üzerinde operasyon yapılmasına müsaade etmedik' - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Devletimizin toprakları üzerinde operasyon yapılmasına müsaade etmedik'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: \'Devletimizin toprakları üzerinde operasyon yapılmasına müsaade etmedik\'

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yozgat mitinginde yaptığı konuşmada, devletin toprakları üzerinde operasyon yapılmasına izin vermediklerini ve adaletsizliklere müdahale ettiklerini belirtti. Erdoğan, Türkiye'nin milli gelirini artırdığını, savunma sanayisinde destan yazdığını ve uluslararası alanda aktif bir rol oynadığını vurguladı.

26.03.2024 17:31  Güncelleme: 17:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Devletimizin toprakları üzerinde operasyon yapılmasına, vatanımızın bölünmesine müsaade etmedik. Gazze meselesinden Filistin'e, Türkistan'dan Karabağ'a nerede bir işgal, zulüm, adaletsizlik ve hukuksuzluk varsa elimizle, dilimizle ve kalbimizle müdahale ettik." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen Yozgat mitinginde konuştu.

Yozgatlıları "Kırattan atın olsun, rüzgar kanadın olsun, şu Bozok yaylasında gönlüm Yozgat'ın olsun." sözleriyle selamlayan Erdoğan, "5 yıl sonra gönüllerimizi tekrar buluşturan Rabb'ime hamdediyorum." ifadesini kullandı.

Yozgat'a geçen yıl 26 Nisan'da gelmeye niyetlendiğini, bu vesileyle hem Yozgatlılarla kucaklaşmayı hem de hızlı tren hattının açılış sevincini paylaşmayı planladıklarını aktaran Erdoğan, bunun son anda mümkün olmadığını, kendisini temsilen Fuat Oktay'ın şehre geldiğini hatırlattı.

Yozgatlılara hızlı trenden memnun olup olmadıklarını soran Erdoğan, "Tekrar hayırlı uğurlu olsun, yaparsa AK Parti yapar. Yine AK Parti yapacak. Öyle sağa sola savrularak birileri kalkıp da 'bir şeyler yapalım' derse buna da aldanmayın. Cumhurbaşkanı kardeşiniz sizin hizmetinizde." diye konuştu.

Millete efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geldiklerini belirten Erdoğan, "Şimdi 31 Mart'ta seçilecek olan yerel yönetimdeki kardeşlerimle, Celal Köse kardeşimle ve tüm diğer ilçelerdeki belediye başkanı kardeşlerimle Yozgat'ımıza hizmetimiz şüphesiz ki çok daha güçlü olacaktır." dedi.

Sorgun ve Akdağmadeni istasyonlarının açılmasıyla daha fazla vatandaşın hızlı trenin konforundan istifade etmeye başladığını dile getiren Erdoğan, "Rabb'im ömür, milletimiz de destek verdikçe sizin için çalışmaya devam edeceğiz, yeter ki Yozgatlılar olarak bizden duanızı, desteğinizi esirgemeyin. Allah'ın izniyle gerisi bizim için mesele değildir. Sorun mu var, çözeriz. Engel mi var, aşarız. Sıkıntı mı var, gideririz. Saldırı mı var, göğsümüzü siper ederiz. Yozgat bizimle olduğu müddetçe gerekirse 7 düvele meydan okumaktan çekinmeyiz." değerlendirmesini yaptı.

Alanda 50 bin kişi olduğu bilgisini aldığını ifade eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hamdolsun Yozgat bugüne kadar bizi hiçbir zaman bu yolda yalnız koymadı. Terör örgütlerinden ihanet şebekelerine kadar ülke ve millet düşmanı kim varsa hepsinin de başını ezdik. Gabar'da ezdik, Tendürek'te ezdik, Bestler Dereler'de ezdik hala eziyoruz. Bak şimdi Gabar'da petrol çıkardık. Neden? Teröristleri temizledik ve şimdi oradan her gün binlerce, on binlerce varil hamdolsun petrol çıkarıyoruz. Devletimizin toprakları üzerinde operasyon yapılmasına, vatanımızın bölünmesine müsaade etmedik. Gazze meselesinden Filistin'e, Türkistan'dan Karabağ'a nerede bir işgal, zulüm, adaletsizlik ve hukuksuzluk varsa elimizle, dilimizle ve kalbimizle müdahale ettik. O da imanın en zayıf derecesi."

"Düne kadar toplu iğneyi ithal eden bir Türkiye vardı"

İftihar vesilesi bir gerçeği Yozgat'tan paylaşmak istediğini belirten Erdoğan, şunları söyledi:

"Bugün 70 sente muhtaç olan değil, 1 trilyon dolardan fazla milli geliri olan Türkiye var. Düne kadar toplu iğneyi ithal eden bir Türkiye vardı, tabancasını bile yurt dışından satın alan değil 5,5 milyar dolar ihracatla savunma sanayinde destan yazan bir Türkiye var. Bugün Boraltan Köprüsü'nde olduğu gibi kardeşlerine sırtını dönen değil, kardeşlerinin hakkını korumak için her türlü adımı atabilen bir Türkiye var. Bugün Balkanlar'da barışın korunmasında, Karabağ'da 30 yıllık işgalin sonlandırılmasında, Libya'da darbenin engellenmesinde aktif rol alan, güçlü, cesur, dirayetli bir Türkiye var."

Türkiye'yi bugünlere milletle birlikte getirdiklerini vurgulayan Erdoğan, ekonomiden ihracata, turizmden istihdama her alanda Türkiye'yi 4-5 kat beraberce büyüttüklerini söyledi.

Erdoğan, şunları kaydetti:

"Eli kanlı terör örgütlerine Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyini beraberce dar ettik. Ülkemizi bir çok başlıkta parmakla gösterilen konuma beraberce getirdik. 'El ayranı ciğer soğutmaz' diyerek başta savunma olmak üzere her alanda kendi göbeğimizi kendimiz kestik ve kesiyoruz. Milli savaş uçağımız KAAN'ı gördünüz mü? 'Yapamaz' dedikleri, 'Yapsalar bile uçuramazlar' diyerek küçümsedikleri KAAN ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. İnşallah 2028 yılında bir uçak sesi duyup başımızı kaldırdığımızda gökyüzünde Türk mühendislerinin yaptığı KAAN'ı göreceğiz. Gök vatanımızın korunmasında KAAN önemli rol oynayacak."

Ülkenin ilk milli markası Togg'un bir yıldır yolları süslediğini ifade eden Erdoğan, "Bundan 60 yıl önce Devrim otomobilini bir yolunu bulup engellemişlerdi ama Togg'da buna muvaffak olamadılar. Çok uğraştılar, pek çok iftira attılar, Togg'un milletimizle buluşmasına set çekmek için her türlü rezilliği sergilediler ancak emellerine ulaşamadılar. 'Fabrikası bile yok' diyenlere aldırmadan yolumuza karalılıkla devam ettik ve hamdolsun sonunda başardık. İnşallah çok daha fazlasını başaracağız." diye konuştu.

(Sürecek)

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, Türkiye, Yozgat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Devletimizin toprakları üzerinde operasyon yapılmasına müsaade etmedik' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:56 Özhaseki’den kentsel dönüşüm mağduru vatandaşa sert tepki: Mikrofonu atıp giderim Özhaseki'den kentsel dönüşüm mağduru vatandaşa sert tepki: Mikrofonu atıp giderim
15:14 Putin misilleme mi yaptı ABD’de yıkılan köprünün görüntüleri komplo teorilerini de beraberinde getirdi Putin misilleme mi yaptı? ABD'de yıkılan köprünün görüntüleri komplo teorilerini de beraberinde getirdi
15:04 TİP, Gökhan Zan’ın ses kayıtlarının doğruluğunu kanıtlayan bir uzman raporunu yayınladı TİP, Gökhan Zan'ın ses kayıtlarının doğruluğunu kanıtlayan bir uzman raporunu yayınladı
14:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan dikkat çeken enflasyon mesajı: Ne verirsek verelim dipsiz kuyu misali kaybolup gidiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken enflasyon mesajı: Ne verirsek verelim dipsiz kuyu misali kaybolup gidiyor
14:43 Hatay’da otomobil ile tır çarpıştı Aynı aileden 6 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Hatay'da otomobil ile tır çarpıştı! Aynı aileden 6 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
16:58 Bakan Işıkhan: SGK’ya en borçlu 5 belediyenin tamamı CHP’li belediyelerdir Bakan Işıkhan: SGK'ya en borçlu 5 belediyenin tamamı CHP'li belediyelerdir
16:46 Cenaze törenine damga vuran anlar Tepki göstermek için tabuta arkalarını döndüler Cenaze törenine damga vuran anlar! Tepki göstermek için tabuta arkalarını döndüler
16:44 Çin Futbol Federasyonu’nun eski başkanı, rüşvet suçundan ömür boyu hapis cezası aldı Çin Futbol Federasyonu'nun eski başkanı, rüşvet suçundan ömür boyu hapis cezası aldı
16:37 Erden Timur’dan TFF’ye olay sözler: Dik duramıyor Erden Timur'dan TFF'ye olay sözler: Dik duramıyor
16:32 Mansur Yavaş, Londra’da kızına ait olan evin belgelerini kamuoyuyla paylaştı Mansur Yavaş, Londra'da kızına ait olan evin belgelerini kamuoyuyla paylaştı
15:52 İmamoğlu’na Kürtçe seçim şarkısı yaptılar İmamoğlu'na Kürtçe seçim şarkısı yaptılar
15:29 Sosyal medyaya sızan görüntüler ortalığı ayağa kaldırmıştı TFF hakem toplantısının tamamını yayınladı Sosyal medyaya sızan görüntüler ortalığı ayağa kaldırmıştı! TFF hakem toplantısının tamamını yayınladı
14:56 Olaylı maçta tutuklanan 5 Trabzonspor taraftarına mahkemeden ret Olaylı maçta tutuklanan 5 Trabzonspor taraftarına mahkemeden ret
12:02 Türk futbolunu sallayan görüntülere ilk tepki Uğur Dündar’dan geldi: Onurunuz varsa düdüğü asın Türk futbolunu sallayan görüntülere ilk tepki Uğur Dündar'dan geldi: Onurunuz varsa düdüğü asın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2024 18:01:16. #1.12#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Devletimizin toprakları üzerinde operasyon yapılmasına müsaade etmedik' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement