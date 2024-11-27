Cumhurbaşkanı Erdoğan Grup Toplantısı Sonrası Bahçeli\'nin "İmralı ile Dem Görüşsün" Çağrısını Değerlendirdi: "Görüşüyor"

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(TBMM) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin dile getirdiği "İmralı ile DEM Grubu görüşmeli" çağrısını nasıl değerlendirdiğinin sorulması üzerine tek kelimeyle "Görüşüyor" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, "MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin İmralı'yla DEM görüşsün çağrısını nasıl değerlendiriyorsunuz" sorusuna, tek kelimeyle "Görüşüyor" yanıtını verdi. Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden'ın " Gazze'de ateşkes için Türkiye, Katar ve Mısır'la çalışabiliriz" sözlerinin anımsatılarak, "Bir plan var mı sunulmuş olan, yoksa bir temenni mi dile getiriliyor" sorusuna "Bunlar siyasette, dünya siyasetinde olmayacak şeyler değil" yanıtını verdi.