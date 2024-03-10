Cumhurbaşkanı Erdoğan: Onca yılın ardından hayat biçimiyle derdimizin olmadığını kabul etmeyen kalmadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Onca yılın ardından, kimsenin hayat biçimiyle derdimizin olmadığını kabul etmeyen kalmamıştır. Amacımızın, refah seviyesini yükseltmek olduğunu herkes gördü"
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Pınar Karşıyaka, Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 93-87 yenerek Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 22. hafta mücadelesinde galip geldi. İlk 5'teki oyuncularının tümünün sayı bulduğu Pınar Karşıyaka, maça üstün başladı ve farkı koruyarak galibiyete ulaştı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yapılan çalışmada, 1876 uyuşturucu hap, ruhsatsız tüfek ve 11 bin lira ele geçirildi. Şüphelilerden biri tutuklanırken diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Pınar Karşıyaka, Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 93-87 yenerek Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 22. hafta mücadelesinde galip geldi. İlk 5'teki oyuncularının tümünün sayı bulduğu Pınar Karşıyaka, maça üstün başladı ve farkı koruyarak galibiyete ulaştı.
Çin Halk Kurtuluş Ordusu ve Halk Silahlı Polis Gücü Delegasyonu Sözcüsü Wu Qian, Çin'in savunma bütçesi ve ABD'nin Taiwan'a silah satışı konularında açıklamalarda bulundu. Wu, Çin'in savunma harcamalarının şeffaf, makul ve uygun olduğunu belirtirken, bu yıl ulusal savunma için planlanan harcamanın yüzde 7,2 artışla 1,66554 trilyon yuan olduğunu ifade etti. Ayrıca Wu, Çin'in Taiwan konusunda barışçıl bir yeniden birleşme hedefi için çalışmaya hazır olduğunu ancak 'Taiwan'ın bağımsızlığını' amaçlayan ayrılıkçı faaliyetlere izin vermeyeceklerini vurguladı.
Cumhur İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü, Antalya'nın 2024'te trafik, toplu ulaşım ve altyapı gibi sorunlarla anılmasının acı bir tablo olduğunu belirtti. Tütüncü, Antalya'da gerçekleştirilecek trafik ve ulaşım projeleri hakkında bilgi vererek, 15 yeni yol açacaklarını, 22 kavşak düzenlemesi yapacaklarını ve 5 yeni hat ekleyerek Antalya'yı yeraltı raylı sistemlerle tanıştıracaklarını söyledi. Ayrıca, toplu ulaşımı daha ulaşılabilir, kolay ve konforlu hale getireceklerini ve şehrin çeperlerine 8 park et bin noktası yapacaklarını ifade etti.
Özdemir Manavoğlu, Hakan Tütüncü'nün Kırcami mitinginde vatandaşla bir araya geldi. Manavoğlu, seçim çalışmaları kapsamında Muratpaşa ilçesinde düzenlenen programda projelerini anlattı ve destek istedi.
Zonguldak'ta Acılık semtinde bulunan Elmas Park'ın açılış töreni düzenlendi. Törene Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, AK Parti Milletvekili Muammer Avcı ve diğer protokol üyeleri katıldı. Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, parkın önemini vurgulayarak esnaflara hayırlı kazançlar diledi.
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