Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in katlettiği medya mensubu sayısı 100'ün üzerinde - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in katlettiği medya mensubu sayısı 100'ün üzerinde

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail\'in katlettiği medya mensubu sayısı 100\'ün üzerinde

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Özgür basının sesini kesmek amacıyla İsrail'in katlettiği medya mensubu sayısı 100'ün üzerindedir.

24.02.2024 17:09  Güncelleme: 17:12
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Özgür basının sesini kesmek amacıyla İsrail'in katlettiği medya mensubu sayısı 100'ün üzerindedir."

Kaynak: AA

İsrail, Uluslararası İlişkiler, Medya, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in katlettiği medya mensubu sayısı 100'ün üzerinde - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in katlettiği medya mensubu sayısı 100'ün üzerinde - Son Dakika
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