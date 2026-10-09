Erdoğan: Milletim uyanık ve dikkatli olsun, fırsatçılara prim vermeyin

Erdoğan: Milletim uyanık ve dikkatli olsun, fırsatçılara prim vermeyinGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletin müsterih olmasını, kendilerine güvenmesini ancak uyanık ve dikkatli olmasını istedi; sicili bozuk siyasi fırsatçıların nemalanma tuzağına düşülmemesi uyarısında bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletim müsterih olsun, bize güvensin ama aynı zamanda uyanık ve dikkatli olsun. Milletim sicili bozuk siyasi fırsatçıların nemalanma tuzağına düşmesin."
Kaynak: AA