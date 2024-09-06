Erdoğan'dan Eğitim ve Teknoloji Açıklamaları - Son Dakika
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Erdoğan'dan Eğitim ve Teknoloji Açıklamaları

Erdoğan\'dan Eğitim ve Teknoloji Açıklamaları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eğitim Teknolojileri AR-GE ve Kalite Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, oyun platformlarının çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekti. Teknolojik bağımlılığın artırdığı risklerin yanı sıra ırkçılık gibi sapkın akımları da körüklediğini vurguladı. Eğitim alanında yapılan yatırımlara ve gelişmelere de değinen Erdoğan, fiber internet ile yenilikçi sınıfların artırılması hedeflerine vurgu yaptı.

06.09.2024 17:13
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(İSTANBUL) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eğitim Öğretim Yılı Açılışı, Eğitim Teknolojileri AR-GE ve Kalite Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Teknoloji ile bağımlılık başta olmak üzere evlatlarımızın karşılaştığı riskler da artıyor. Oyun platformlarının evlatlarımızı nasıl zehirlediğine şahit oluyoruz. Bu oyunlarla sapkın akımların özendirilmesine de aracılık ediyorlar. Sadece sapkın akımlar değil ırkçılık da körükleniyor. Irkçılık tuzağının merkez üssü sanal alemdir " dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lütfi Kırdar Kongre Salonu'nda düzenlenen Eğitim Teknolojileri AR-GE ve Kalite Zirvesi'nde konuştu. Konuşmasına yeni eğitim yılının öğrenci ve öğretmenlere hayırlı olmasını dileyerek başlayan Erdoğan, şunları söyledi:

"İdealleri ile yoğrulmuş azimle çalışan her öğretmenimizin milletimize yaptığı hizmetin kıymetini anlatmakta kelimeler kifayetsiz kalır. Bizler topraklarımızı vatan yapmak için bin yıldır mücadele eden bir milletiz. Bu uğurda nice evladımızı toprağa verdik. Çanakkale'den İstiklal Harbine, 15 Temmuz'a kadar istikbalimize yönelik saldırıları aziz şehitlerimiz sayesinde püskürttük. Canlarını ortaya koyan kesimlerden biri de öğretmenlerimizdir. Necmettin Yılmaz ve Aybüke öğretmenlerimiz gibi eğitim neferlerimizi rahmetle yad ediyorum. 6 Şubat depremlerindeki hayatlarını kaybeden öğretmen ve öğrencilerimizi unutmayacağız.

"2002'deki 367 bin olan derslik sayımız 2 kattan fazla arttı"

Eğitime yaptığımız her yatırım ile Türkiye Yüzyılı hedefimize biraz daha yaklaşıyoruz. 22 yılda objektif bakanların hayranlık duyduğu tarihi adımlar attık. 2002'deki 367 bin olan derslik sayımız 2 kattan fazla arttı. 2002'de 540 bin olan öğretmen sayımız 1.2 milyona yükseldi. Eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirdik. 4 milyar adet ders kitabını ücretsiz dağıttık. Seçmeli ders havuzunu genişleterek insan, bilim, toplum, din, ahlak ve değer ile kültür sanat, spor alanlarında yeni dersler koyduk. Kuran ve Hz. Peygamber'in hayatının yanı sıra geçtiğimiz yıl yeni dersler ilave ettik. Görgü kuralları, yapay zeka, tarım ve gıda güvenliği, İslam bilim tarihi gibi dersler bunlardan bazıları. Vesayetçi uygulamaları kaldırdık. Evlatlarımız arasında adaletsizliğe neden olan katsayı ve başörtüsü yasağına son verdik.

"16 bin okulumuzu fiber internete kavuşturduk"

Okullarımıza yüksek hızlı internet sağlayacağız. 16 bin okulumuzu fiber internete kavuşturduk. 28 bin okulumuza kablolu internet sağladık. 626 bin 500 dersliğimize etkileşimli tahta kurduk. Dünyada tüm dersliğinde etkileşimli tahta olan tek ülke Türkiye'dir. 500 yenilikçi sınıfı daha okullarımıza kazandırdık. Bu sayıyı 5500'e çıkarmayı hedefliyoruz. Bu alandaki adımlar uluslararası alanda da karşılılığını buluyor. Dijital öğrenmede yüzde 91 gibi oranla OECD ülkelerini geride bıraktık. İnşallah daha iyi yerlere geleceğiz.  Dijital öğrenmede yüzde 91 gibi oranla OECD ülkelerini geride bıraktık. İnşallah daha iyi yerlere geleceğiz.

"Oyun platformlarının evlatlarımızı nasıl zehirlediğine şahit oluyoruz"

Mesleki ve teknik eğitimde yeni bir açılımı devreye alıyoruz. Deprem bölgesinde öğretmenlerimizin konaklamasından öğrencilerin telafi derslerine kadar her alanda yaraları sarıyoruz. Teknoloji ile bağımlılık başta olmak üzere evlatlarımızın karşılaştığı riskler da artıyor. Oyun platformlarının evlatlarımızı nasıl zehirlediğine şahit oluyoruz. Bu oyunlarla sapkın akımların özendirilmesine de aracılık ediyorlar. Sadece sapkın akımlar değil ırkçılık da körükleniyor. Irkçılık tuzağının merkez üssü sanal alemdir. Dijital dünyanın kaotik yapısı pek çok tehdidi beraberinde getiriyor. Diğer ülkelerin aldığı sıkı önlemlerde kimse özgürlüklerden piyasa ekonomisinden bahsetmiyor ama bizler önlemler alınca eleştiri oklarının hedefi oluyoruz. Geçen ay bir platforma karşı aldığımız tedbirle yasakçı olmakla suçlandık. Nefret suçlarının hatta istismarın meşrulaştırılması kabul edilemez. Çocuklarımızın sağlığı her şeyin üzerindedir. Çocuklarımız için tek yürek tek bilek olmalıyız. Değişimi yönetmek, yönlendirmek bizim elimizdedir.

"Teknolojinin esiri olmayan nesle biz TEKNOFEST kuşağı diyoruz"

Çocuklarımızın kendilerine, ailelerine, çevresine yabancılaşmalarına fırsat vermeyeceğiz. Teknolojinin çocuklarımızı esir almasına izin verirsek ne kendimize ke çocuklarımıza iyilik yapmış oluruz. Teknoloji hayatımızı kolaylaştırdığı ölçüde faydalıdır. İnsana hükmetmeye başladığında işler çığırından çıkar. Bilgisayar oyunları yüzünden mutsuz olan, öfke nöbetleri geçiren çocuklarımız var. Ebeveyni ile kardeşleri ile iletişim kurmakta zorlanan evlatlarımız var. Gününü ekran başında geçirdiği için eğitimi aksayan gençlerimiz var. Gerçek dünya ile sanal alem arasındaki ayrımı kaybetmiş, maalesef ikisini ayıramayan pek çok çocuğumuz var. Ruhsal sıkıntılar yaşayan insanlarımız var. Her yaş grubundan vatandaşımız teknolojinin getirdiği sorunlarla mücadele ediyor. Olumlu yanları ile menfi yanları da olan gerçeklik ile karşı karşıyayız. Anne baba ve çocukları bilinçlendirmek zorundayız. Teknolojinin esiri olmayan nesle biz TEKNOFEST kuşağı diyoruz. Çocuklarımızın kişisel verilerinin kötüye kullanılması, zorbalık, istismar gibi durumlarla karşılaşmaması için gereken tüm yasal düzenlemeleri hayata geçiriyoruz. Maarif modeli ile çocuklarımızı zihni açık ufku geniş kişiler olarak yetiştirmeyi hedefliyoruz. Modelimizin hayırlı olmasını diliyorum..."

Kaynak: ANKA

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