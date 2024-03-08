Cumhurbaşkanı Erdoğan: Serbest ticaret anlaşması Ukrayna ile ilişkilerimize ivme katacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " (Ukrayna ile) Serbest ticaret anlaşmasının bir an önce yürürlüğe girmesi kuşkusuz bu ilişkilerimize yeni bir ivme katacaktır."
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Ağrı Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, il jandarma komutanlığı ekipleri, il merkezi ve Doğubayazıt ilçelerinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Operasyonlar sonucunda, çeşitli suçlardan aranan 3 firari gözaltına alındı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi. Valilik, çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü bildirdi.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla İstiklal Caddesi'nde yürüyüş yapmak isteyen gruplara izin verilmedi. İstanbul Valiliği kararıyla polis, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne çıkan yolları trafiğe kapattı. Meral Danış Beştaş da Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde bekleyen gruba katıldı. Grup, Beyoğlu Belediyesi Cihangir Semt Konağı'na kadar yürüdü ve çeşitli sloganlar attıktan sonra dağıldı.
Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Boluspor, kendi sahasında konuk ettiği Bitexen Giresunspor'u 2-1 mağlup etti. Maçta Boluspor'un gollerini Jefferson (12. dakika) ve Talha Ülvan (kendi kalesine 57. dakika) kaydederken, Bitexen Giresunspor'un tek golünü Talha Ülvan (48. dakika) attı. Sarı kartlar ise Bitexen Giresunspor'dan Ertuğrul Şenlikoğlu ve Talha Ülvan'a çıktı.
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