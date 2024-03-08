Cumhurbaşkanı Erdoğan: Serbest ticaret anlaşması Ukrayna ile ilişkilerimize ivme katacak - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Serbest ticaret anlaşması Ukrayna ile ilişkilerimize ivme katacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Ukrayna ile) Serbest ticaret anlaşmasının bir an önce yürürlüğe girmesi kuşkusuz bu ilişkilerimize yeni bir ivme katacaktır.

08.03.2024 21:47
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: " (Ukrayna ile) Serbest ticaret anlaşmasının bir an önce yürürlüğe girmesi kuşkusuz bu ilişkilerimize yeni bir ivme katacaktır."

Kaynak: AA

Ukrayna, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: Serbest ticaret anlaşması Ukrayna ile ilişkilerimize ivme katacak - Son Dakika

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