Cumhurbaşkanı Erdoğan: Serbest ticaret anlaşması Ukrayna ile ilişkilerimize ivme katacak

Beyoğlu'nda Kadınlar Günü Yürüyüşüne İzin Verilmedi

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla İstiklal Caddesi'nde yürüyüş yapmak isteyen gruplara izin verilmedi. İstanbul Valiliği kararıyla polis, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne çıkan yolları trafiğe kapattı. Meral Danış Beştaş da Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde bekleyen gruba katıldı. Grup, Beyoğlu Belediyesi Cihangir Semt Konağı'na kadar yürüdü ve çeşitli sloganlar attıktan sonra dağıldı.