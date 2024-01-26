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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Adalet Divanı'nın Gazze kararını memnuniyetle karşıladı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Adalet Divanı'nın Gazze kararını memnuniyetle karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail'e karşı açılan soykırım davasında verdiği ara karara ilişkin açıklama yaptı. Erdoğan, alınan ihtiyati tedbir kararını değerli bulduğunu ve Filistinli masum sivillere yönelik işlenen savaş suçlarının cezasız kalmaması için sürecin takipçisi olacaklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Adalet Divanı\'nın Gazze kararını memnuniyetle karşıladı
26.01.2024 - 20:19,
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Uluslararası Adalet Divanında Gazze'deki insanlık dışı saldırılarla ilgili alınan ihtiyati tedbir kararını değerli buluyor, memnuniyetle karşılıyorum. Filistinli masum sivillere yönelik işlenen savaş suçlarının cezasız kalmaması için sürecin takipçisi olmayı sürdüreceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail'e karşı açılan soykırım davasında verdiği ara karara ilişkin açıklama yaptı. Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Uluslararası Adalet Divanında Gazze'deki insanlık dışı saldırılarla ilgili alınan ihtiyati tedbir kararını değerli buluyor, memnuniyetle karşılıyorum. Filistinli masum sivillere yönelik işlenen savaş suçlarının cezasız kalmaması için sürecin takipçisi olmayı sürdüreceğiz. Soykırım Sözleşmesi'ne taraf ülkeler için bağlayıcı olan bu kararın; İsrail'in kadın, çocuk, yaşlı ayırt etmeden gerçekleştirdiği saldırılarının artık bir son bulmasına vesile olmasını diliyoruz. Türkiye olarak ateşkesin tesisi ve kalıcı barışa giden yolun temini adına tüm gücümüzle çalışmaya ve Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA
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