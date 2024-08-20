Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangından etkilenen Sancaklı Köyü halkına geçmiş olsun dileklerinde bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangın felaketinden etkilenen Sancaklı Köyü halkına geçmiş olsun dileklerini iletti. Yangın sonucunda zarar gören köy halkına yardım sözü veren Cumhurbaşkanı, acil önlemlerin alınacağını belirtti.
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21.08.2024 13:18:00. #1.13#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangından etkilenen Sancaklı Köyü halkına geçmiş olsun dileklerinde bulundu - Son Dakika
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