Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Türkiye'nin savunma sanayisine ilişkin önemli bir açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerli ve milli insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma'nın Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterine alındığını açıkladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TARİHİ GELİŞMEYİ DUYURDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin insansız savaş uçağı projesi Bayraktar Kızılelma hakkında açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uzun süredir üzerinde çalışılan projenin Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterine alınmasıyla yeni bir aşamaya ulaştığını belirtti.

Bayraktar Kızılelma'nın envantere alındığını duyuran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gelişmenin yıllar süren çalışmaların ve büyük emeklerin sonucu olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Bugün bir büyük hayalin gerçeğe dönüştüğü tarihî bir gün… Bayraktar Kızılelma insansız savaş uçağımız; yıllar süren çalışmaların, büyük emeklerin sonunda Türk Silahlı Kuvvetlerimizin envanterine alındı. Bayraktar Kızılelma ile şanlı ordumuzun zaferden zafere koşacağına inanıyor, bu gurur veren gelişmenin hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum."