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- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında, "Gazze başta olmak üzere işgal Filistin toprakları ve Lübnan'da yaşanan dram şüphesiz gündemimizde yer aldı. İsrail'in insanlık onurunu ayaklar altına alan saldırılarına artık 'dur' demek gerekiyor" dedi.