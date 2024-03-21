Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 21 Mart Nevruz Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şunları kaydetti:
"Kardeşliğin ve dayanışmanın bayramı Nevruz'a kavuşmanın, baharı karşılamanın heyecanını yaşıyoruz. Orta Asya'dan Anadolu ve Balkanlar'a kadar uzanan müşterek kültür coğrafyamızda asırlardır aynı coşku ve heyecanla kutladığımız, baharın gelişini ve doğanın uyanışını temsil eden Nevruz'un ülkemize ve tüm insanlığa mutluluklar getirmesini temenni ediyorum."
Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan Nevruz Bayramı Mesajı - Son Dakika
Çanakkale Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan B.T. ve F.Y.'yi yakalayarak cezaevine teslim etti. B.T. silahla tehdit ve basit yaralama suçundan 2 yıl 6 ay, F.Y. ise cinsel taciz suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.
Kahramanmaraş'ta bıçakla yaralanmış şekilde evinin önüne bırakılan ve iddiaya göre uyuşturucunun etkisinde polise kendisini kardeşinin bıçakladığını söyleyince kardeşi tutuklanan Tahir Erik, kardeşinin suçsuz yere tutuklu olduğunu düşündüğünü ve yetkililerden serbest bırakılmasını rica etti.
Tokat'ta bir yıl arayla aynı üzücü olay yaşandı. İl Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğü'nde görev yapan polis memurları Servet Yalçındağ 2023 yılında ve Harun Arslanbüken ise 2024 yılının aynı günü olan 21 Mart'ta kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Bu üzücü olaylar, Tokat'ta derin bir üzüntü ve hüzün oluşturdu.
Niğde Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kurtarılan 2 köpek, barınağa gelindiğinde çalındı. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekip, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. İl Jandarma Komutanlığı ise daha önce köpek dövüştürenlere yönelik operasyonda 2 köpeği barınağa teslim etmişti.
Çorum'un İskilip ilçesinde polis ekiplerinin yaptığı denetimlerde iki ayrı dernekte uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü'nün huzur ve asayişin sağlanması amacıyla gerçekleştirilen denetimlerin devam edeceği bildirildi.
Türkiye'de düzenlenen 12. Türkiye Arıcılık Fuarı'nda, yerli propolis üreticisi BEE'O tarafından uygulamaya geçirilen Sözleşmeli Arıcılık Modeli büyük ilgi gördü. Fuar, arıcılık sektöründeki pek çok firma ve sektör profesyonelinin katılımıyla gerçekleşti ve Türkiye'nin yanı sıra Bulgaristan, Romanya, Sırbistan gibi ülkelerden de katılımcılar bulundu. BEE'O Propolis Genel Müdürü Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı, Türkiye'nin arıcılık faaliyetlerinin uluslararası arenada ses getirmesinin önemine vurgu yaparak, arıların tozlaşmadaki kritik rolünü ve arıların sayısının artmasının dünya için ne kadar önemli olduğunu belirtti.
Konya-Karaman karayolunda meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan bir otomobil otobüs durağında bekleyen vatandaşlara çarptı. Kazada 5 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi ise yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı.
Edirne Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda, Havsa ilçesi yakınlarında durdurulan bir otomobilde biblo kedi içerisine gizlenmiş 29 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildiğini açıkladı. Sürücü M.P ve yanındaki şüpheli gözaltına alındı.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale'de çocuklarla birlikte fidan dağıttı. Bakan Yumaklı, Çanakkale Valiliği'ni ziyaret ettikten sonra İskele Meydanı'nda 'Yeşil Vatan Eğitim Tırı'nı ziyaret etti ve burada öğrencilerle bir araya gelerek fidan dağıtımı gerçekleştirdi.
Aydın'ın Efeler ilçesindeki bir simitçi, siyasi partilerin belediye başkan adaylarına destek vererek ibreyi o yöne çeviriyor. Önce CHP'ye destek veren simitçi, ardından Cumhur İttifakı'na ve şimdi de Demokrat Parti'ye destek verdi.
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