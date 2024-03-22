Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Moskova'daki Terör Saldırısını Lanetledi

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Rusya'nın başkenti Moskova'da bir konser salonuna düzenlenen terör saldırısını lanetledi.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Rusya'nın başkenti Moskova'da bir konser salonuna düzenlenen ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı terör saldırısını en güçlü şekilde lanetliyorum. Dünyanın neresinde olursa olsun, kim yaparsa yapsın, masum insanları hedef alan terör bir insanlık suçudur. Hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Rus halkına başsağlığı diliyor, yaralılara acil şifalar temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.