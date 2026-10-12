Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, fon piyasasında hızlı tasfiye kararını açıkladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, fon piyasasında hızlı tasfiye kararını açıkladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, fon piyasasının belli bir alanında yaşanan hadisenin genel yapıya zarar vermemesi için çok hızlı tasfiyelerine karar verildiğini açıkladı. Yılmaz, kararın hadisenin genel yapıya zarar vermemesi amacıyla alındığını söyledi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Fon piyasasının belli bir alanında yaşanan hadisenin genel yapıya zarar vermemesi için çok hızlı çekilde tasfiyelerine karar verildi"
Kaynak: AA
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