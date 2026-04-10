Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu 22 Nisan'da Konser Verecek
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu 22 Nisan'da Konser Verecek

10.04.2026 10:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanlığı, 2024 yılında kurulan Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu ile geleneksel müziği yaşatmayı ve geleceğin müzisyenlerini yetiştirmeyi amaçlıyor. Koro, 22 Nisan'da konser verecek.

T. C. Cumhurbaşkanlığı, geleneksel müziği yaşatmak ve geleceğin müzisyenlerini yetiştirmek amacıyla 2024 yılında Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu'nu kurdu. Koro, ilk konserini geçtiğimiz yıl Ankara'da gerçekleştirmişti ve 8-13 yaş grubundaki 250 çocuk, Ankara'nın ardından İstanbul'da sahne alarak büyük ilgi gördü. Bu yıl daha geniş bir aile olma hedefiyle büyüyen koro, yeni çalgılarla zenginleşti ve 22 Nisan akşamı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde konser verecek.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Fecir Alptekin'in yönetiminde, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zafer Kurtaslan'ın koordinatörlüğünde çalışan koro, orkestra şefliğini CSO sanatçısı Atay Bağcı, koro şefliğini Prof. Dr. Ahter Destan, Türk Müziği koro şefliğini ise öğretim görevlisi Esin Doğan üstleniyor. Çocuklar, yetenekleri doğrultusunda şan, keman, bağlama, ud, klarnet, kemençe, kanun, ney, kabak kemane, ritim, flüt, piyano, gitar, çello, kontrbas ve viyola gibi enstrümanlarda haftada iki gün eğitim alıyor. Konserde, popüler müzik, Türk sanat ve Türk halk müziğinin en sevilen eserlerinden oluşan bir repertuvar sunacaklar.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Kültür, Güncel, Çocuk, Müzik, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu 22 Nisan'da Konser Verecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kağıda not düştü İşte ailesini katleden uzman çavuşun kızının ilk sözleri Kağıda not düştü! İşte ailesini katleden uzman çavuşun kızının ilk sözleri
Gelecek Partisi’nden istifa eden 35 kişi AK Parti’ye geçti Gelecek Partisi'nden istifa eden 35 kişi AK Parti'ye geçti
Tahran’da Ali Hamaney için anma yürüyüşü Tahran'da Ali Hamaney için anma yürüyüşü
Töre cinayetinde kan donduran detaylar 4 çocuktan 3’ünün babası kaynı çıktı Töre cinayetinde kan donduran detaylar! 4 çocuktan 3'ünün babası kaynı çıktı
Ahmet Tatlıses’ten babasıyla ilgili çarpıcı sözler: Beyin kanaması geçirebilirdim Ahmet Tatlıses’ten babasıyla ilgili çarpıcı sözler: Beyin kanaması geçirebilirdim
“Örnek üreticiye“ bakanlıktan mera yanıtı "Örnek üreticiye" bakanlıktan mera yanıtı

10:23
TFF resmen duyurdu: Derbilerin faturası çok ağır oldu
TFF resmen duyurdu: Derbilerin faturası çok ağır oldu
10:19
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Türkiye’nin İran’a yönelik saldırıları kınayan tutumunu takdir ediyoruz
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Türkiye'nin İran'a yönelik saldırıları kınayan tutumunu takdir ediyoruz
10:04
Avrupa’da tarih yazan Arda Turan’ın maç sonu söyledikleri ortalığı yıktı
Avrupa'da tarih yazan Arda Turan'ın maç sonu söyledikleri ortalığı yıktı
09:33
3 polisimizi şehit eden teröristin ifadesi ortaya çıktı DEAŞ’a sempati duyduğunu itiraf etti
3 polisimizi şehit eden teröristin ifadesi ortaya çıktı! DEAŞ'a sempati duyduğunu itiraf etti
09:32
Akaryakıt indiriminin sevinci kısa sürdü Yeni zam geliyor
Akaryakıt indiriminin sevinci kısa sürdü! Yeni zam geliyor
08:50
Tiryakiler dikkat Sigara satışı yasaklanacak, tarih de verildi
Tiryakiler dikkat! Sigara satışı yasaklanacak, tarih de verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2026 10:30:47. #7.12#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu 22 Nisan'da Konser Verecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.