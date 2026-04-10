Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu 22 Nisan'da Konser Verecek

T. C. Cumhurbaşkanlığı, geleneksel müziği yaşatmak ve geleceğin müzisyenlerini yetiştirmek amacıyla 2024 yılında Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu'nu kurdu. Koro, ilk konserini geçtiğimiz yıl Ankara'da gerçekleştirmişti ve 8-13 yaş grubundaki 250 çocuk, Ankara'nın ardından İstanbul'da sahne alarak büyük ilgi gördü. Bu yıl daha geniş bir aile olma hedefiyle büyüyen koro, yeni çalgılarla zenginleşti ve 22 Nisan akşamı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde konser verecek.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Fecir Alptekin'in yönetiminde, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zafer Kurtaslan'ın koordinatörlüğünde çalışan koro, orkestra şefliğini CSO sanatçısı Atay Bağcı, koro şefliğini Prof. Dr. Ahter Destan, Türk Müziği koro şefliğini ise öğretim görevlisi Esin Doğan üstleniyor. Çocuklar, yetenekleri doğrultusunda şan, keman, bağlama, ud, klarnet, kemençe, kanun, ney, kabak kemane, ritim, flüt, piyano, gitar, çello, kontrbas ve viyola gibi enstrümanlarda haftada iki gün eğitim alıyor. Konserde, popüler müzik, Türk sanat ve Türk halk müziğinin en sevilen eserlerinden oluşan bir repertuvar sunacaklar.