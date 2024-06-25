Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 5 Sözleşmeli Personel Alacak - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 5 Sözleşmeli Personel Alacak

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 5 Sözleşmeli Personel Alacak

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, mütercim tercüman ve iletişim personeli pozisyonlarında istihdam edilmek üzere 5 sözleşmeli personel alacak. Başkanlıkça yapılacak yazılı ve sözlü sınavla, Fransızca ve Bulgarca dillerinde 2 mütercim tercüman, 2'si İngilizce ve diğeri Rusça dillerinde olmak üzere de 3 iletişim personeli istihdam edilecek. Başvurular 8-19 Temmuz tarihleri arasında e-Devlet üzerinden elektronik ortamda yapılacak.

25.06.2024 01:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, mütercim tercüman ve iletişim personeli pozisyonlarında istihdam edilmek üzere 5 sözleşmeli personel alacak.

Konuya ilişkin ilan Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Başkanlıkça yapılacak yazılı ve sözlü sınavla, Fransızca ve Bulgarca dillerinde 2 mütercim tercüman, 2'si İngilizce ve diğeri Rusça dillerinde olmak üzere de 3 iletişim personeli istihdam edilecek.

Adaylar, başvurularını 8-19 Temmuz tarihlerinde e-Devlet aracılığıyla İletişim Başkanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" üzerinden elektronik ortamda yapacak. Şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecek.

Personel alımına dair yazılı ve sözlü sınavlar İletişim Başkanlığında yapılacak.

Kaynak: AA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Sözleşmeli Personel, E-Devlet, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 5 Sözleşmeli Personel Alacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:53 Benzine 2 TL, motorine 1,68 TL zam yapıldı Benzine 2 TL, motorine 1,68 TL zam yapıldı
23:28 Tekbir getiren grup, İstanbul’daki Zorlu Center’ı bastı Tekbir getiren grup, İstanbul'daki Zorlu Center'ı bastı
22:04 ATM’lerde para çekme limitleri değişti ATM'lerde para çekme limitleri değişti
22:04 Dışişleri Bakanı Fidan: 3. Dünya Savaşı riski var Dışişleri Bakanı Fidan: 3. Dünya Savaşı riski var
20:47 AB’den İsrail’le ilgili kritik uyarı: Yavaş yavaş ilhak ediyor AB'den İsrail'le ilgili kritik uyarı: Yavaş yavaş ilhak ediyor
23:50 EURO 2024’te akılalmaz maç İtalya, son saniye golüyle turladı EURO 2024'te akılalmaz maç! İtalya, son saniye golüyle turladı
23:48 Arnavutluk’u 1-0 yenen İspanya, puan kaybetmeden son 16’ya yükseldi Arnavutluk'u 1-0 yenen İspanya, puan kaybetmeden son 16'ya yükseldi
23:10 Hiç de göründüğü gibi değilmiş İşte Montella ile Arda arasındaki yelek krizinin perde arkası Hiç de göründüğü gibi değilmiş! İşte Montella ile Arda arasındaki yelek krizinin perde arkası
22:51 ABD, donattığı terör örgütü PKKYPG’nin, çocukları silah altına almasını resmi olarak belgeledi ABD, donattığı terör örgütü PKK/YPG'nin, çocukları silah altına almasını resmi olarak belgeledi
22:47 Mersin’de korkunç olay Dede torunlarının gözü önünde başından vuruldu Mersin'de korkunç olay! Dede torunlarının gözü önünde başından vuruldu
22:09 Erzurum’da aracın üzerinden geçen çocuk hayatını kaybetti Erzurum'da aracın üzerinden geçen çocuk hayatını kaybetti
21:50 Tırdan düşen piknik tüpü kazaya neden oldu Ölü ve yaralılar var Tırdan düşen piknik tüpü kazaya neden oldu! Ölü ve yaralılar var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2024 02:15:24. #1.13#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 5 Sözleşmeli Personel Alacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement