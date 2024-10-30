'Cumhuriyet'in Yeni Yüzyılı' konulu yarışmalarda öğrencilere ödül - Son Dakika
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'Cumhuriyet'in Yeni Yüzyılı' konulu yarışmalarda öğrencilere ödül

\'Cumhuriyet\'in Yeni Yüzyılı\' konulu yarışmalarda öğrencilere ödül

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen 'Cumhuriyet'in Yeni Yüzyılı' konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri verildi.

30.10.2024 16:08
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MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen 'Cumhuriyet'in Yeni Yüzyılı' konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri verildi.

MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, Cumhuriyet'in 101'inci yıl dönümü nedeniyle 2 Eylül'de ilkokullarda resim, ortaokul ve imam hatip ortaokullarında resim, şiir ve kompozisyon yarışması düzenledi. 'Cumhuriyet'in Yeni Yüzyılı' konulu yarışmanın ödül töreni, MEB Başöğretmen Salonu'nda yapıldı. Törene, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, MEB Temel Eğitim Genel Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, yarışmalarda dereceye giren öğrenciler ve veliler katıldı.

'EN ÖNEMLİ KAZANIMLARDAN BİRİ'

Törende konuşan Bakan Yardımcısı Ökten, Cumhuriyet'in her şeyden önce adaletin, özgürlüğün, demokrasinin ve ilerlemenin; dolayısıyla yarınların teminatı olduğunu vurgulayarak, "Sadece bir yönetim şekli değil, aynı zamanda bir yaşam biçimidir. Bilimsel düşünceye ve demokratik değerlere bağlı bir toplum olma yolunda atılan önemli bir adımdır. Bizim Cumhuriyetimiz, Türk milletinin bağımsızlık ve onur mücadelesinin en önemli kazanımlarından biridir. Büyük tecrübelere dayanır. Cumhuriyet için şehit verdik, büyük mücadelelerde galip geldik. 'Köklerden geleceğe' düsturuyla yol almak gerektiğini düşünüyoruz. Köklerimizde kodlanmış bulunan büyük ve bağımsız bir devlet olma iştiyakının neticesidir, Cumhuriyet. Bugün sahip olduğumuz değerlerin hepsi de milletimizin var olma mücadelesinde, tecrübesinde ve kültürel birikiminde gizli. Sizleri bundan sonraki çalışmalarınızda bu birikimden, içinde bulunduğunuz çağın imkanlarından faydalandığınız kadar faydalanmaya; saygıyla, özenle bizi Cumhuriyet'e kavuşturan kültürden beslenmeye davet ediyorum" dedi. Konuşmaların ardından dereceye giren 16 öğrenciye hediyeleri verildi. Resim değerlendirme komisyonunca seçilen 44 eser de bakanlık fuaye alanında ziyarete açıldı.

Kaynak: DHA

Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür, Güncel, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Cumhuriyet'in Yeni Yüzyılı' konulu yarışmalarda öğrencilere ödül - Son Dakika

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