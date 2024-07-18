Cumhuriyetçiler Trump'a Destek İçin Kulaklarına Bandaj Taktı

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ABD'de bazı Cumhuriyetçiler, suikast girişimine uğrayan ve kulağından yaralanan başkan adayı eski ABD Başkanı Donald Trump'a desteklerini göstermek için kulaklarına bandaj taktı.

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri yaklaşırken binlerce Cumhuriyetçi, Wisconsin eyaletinin Milwaukee kentinde düzenlenen Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi'nde toplandı.

Cumhuriyetçiler, 15 Temmuz'da başlayan ve bugün sona erecek kongrede, Trump'a destek mesajı verdi.

Bazı Cumhuriyetçiler de Trump'a destek ve dayanışma göstermek için kulaklarına bandaj taktı.

Trump, kendisine yönelik suikast girişiminin ardından ilk kez 15 Temmuz'da halk karşısına yara aldığı kulağında bandajla çıkmıştı.

Trump'a suikast girişimi

Eski ABD Başkanı Trump, 13 Temmuz'da Pensilvanya'da Butler bölgesinde mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramıştı. Saldırıda mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmış, ABD Gizli Servisi saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

FBI, saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamış, incelemelerin ardından suikast girişiminde bulunan ve olay mahallinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu bildirmişti.