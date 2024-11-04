Kastamonu'nun Daday ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Ferhat Yılmaz'ın (62) kullandığı traktör, Dereözü köyü mevkisinde devrildi.
Vatandaşların ihbarıyla kaza yerine gelen sağlık ekibi, Yılmaz'ın öldüğünü belirledi.
Yılmaz'ın cenazesi, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.
Son Dakika › Güncel › Daday'da Traktör Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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