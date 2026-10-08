Dalaman\'da fırın ve unlu mamul denetiminde aykırı işletmelere idari işlem uygulandı

Muğla'nın Dalaman ilçesinde, fırın ve unlu mamul üretimi ile satışı yapan işletmeler denetlendi.

Dalaman Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşabilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında fırın ve unlu mamul imalathanelerinde denetimler gerçekleştirdi.

Dalaman Belediyesi Ferdi Zeyrek Halk Ekmek Fabrikası'ndan başlayan denetimlerde, işletmelerin hijyen koşulları, ürünlerin gramajları, fiyat tarifelerinin görünürlüğü ile kasa ve raf fiyatlarının uyumu kontrol edildi.

Kontrollerde hijyen kurallarına ve ilgili mevzuata aykırı hareket ettiği belirlenen işletmelere idari işlem uygulandı, eksiklik tespit edilen firmaların sahipleri uyarıldı.

Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş, halk sağlığını korumanın, tüketicilerin ekonomik haklarını gözetmenin temel öncelikleri olduğunu ifade etti.