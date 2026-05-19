Dalgıçlardan 19 Mayıs'a özel gösteri
19.05.2026 19:37
Dalgıçlar, Gökçetepe'de tank batığına dalarak dev Türk bayrağı açtı, 19 Mayıs'ı kutladı.

EDİRNE'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Keşan ilçesine bağlı Gökçetepe Tabiat Parkı açıklarındaki tank batığına dalan dalgıçlar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla su altında dev Türk bayrağı açtı.

Dalgıçlar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla geçen yıl, haziran ayında 'Saros Körfezi askeri tank batırma ve yapay resif oluşturma projesi' kapsamında, Gökçetepe Tabiat Parkı açıklarında yaklaşık 10 metre derinliğe batırılan M62 T model tanka dalış gerçekleştirdi. Dalgıçlar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı tank batığının bulunduğu yerde dev Türk bayrağı açarak kutladı. Dalış eğitmeni Ahmet Yumurtacı, bu anlamlı günde tank batığına dalış gerçekleştirip, Türk bayrağı açtıklarını belirterek, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladıklarını söyledi.

Kaynak: DHA

