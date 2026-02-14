Danimarka ve Grönland, ABD ile Güvenlik Görüşmesi Yaptı

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ve Grönland Başbakanı Jens Frederik Nielsen, Almanya'nın Münih kentinde ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir araya geldi.

Danimarka Başbakanlığının, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Frederiksen ve Nielsen'in 62. Münih Güvenlik Konferansı çerçevesinde Rubio ile görüştüğü belirtildi.

Açıklamada Frederiksen'in, "Rubio ve Nielsen ile yapıcı bir görüşme gerçekleştirdik. Yüksek düzeyli çalışma grubunun kararı doğrultusunda çalışmalarımıza devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

Nielsen de ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram'daki hesabından yaptığı paylaşımda, görüşmeyi "ileriye doğru iyi bir adım" olarak nitelendirdi.

Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen ve Grönland Dışişleri Bakanı Vivian Motzfeldt ile ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ve Rubio, 14 Ocak'ta ABD'nin başkenti Washington'da bir araya gelmiş ve ABD Başkanı Donald Trump'ın, Grönland'ın ABD'ye bağlanmasını istemesi konusunu konuşmuştu.