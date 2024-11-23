Kocaeli'nin Darıca ilçesinde çıkan yangında dumandan etkilenen anne ve çocuğu hastaneye kaldırıldı.
Kazımkarabekir Mahallesi Umut Sokak'ta bulunan 5 katlı apartmanın birinci katındaki dairede, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.
Yangında dumandan etkilenen anne E.A. ile çocuğu M.A. (6), ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Darıca'da Yangın: Anne ve Çocuğu Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
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