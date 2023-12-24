 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Datça'da badem ağaçları erken çiçek açtı - Son Dakika
Üye Girişi

Datça'da badem ağaçları erken çiçek açtı

Muğla'nın Datça ilçesinde badem ağaçları, normalde Ocak ayında açması beklenen çiçeklerini Aralık ayında açtı. İklim değişikliğinin etkisiyle badem üreticileri verim kaybı yaşayabilir.

24.12.2023 - 13:24,
Abone Ol

Datça'da badem ağaçları çiçek açtı

MUĞLA - Türkiye'nin Kuzey ve Doğu illerinde kar yağışı ve olumsuz hava şartları etkisini gösterirken, Ege ile Akdeniz'in kesiştiği noktada bulunan Muğla'nın Datça ilçesinde badem ağaçları Ocak ayında açması beklenen çiçekler Aralık ayında ağaçları beyaza bürüdü.

Türkiye'de ilk çağla badem ürününün alındığı Datça ilçesinde bu 2023 yılı içinde badem ağaçları 2 kez çiçek verdi. İklim değişikliğinin etkileri her geçen yıl artarak devam ederken, Datça ilçesinde Ocak ayı ortalarında çiçek açan, Şubat ayı sonu, Mart ayı başında ürün veren Türkiye'nin ünlü çağla badem ağaçları bu yıl Aralık ayının ortalarında çiçek açmaya başladı.

Hava sıcaklığının 22-25 derecede seyrettiği Datça'da sıcak havayı gören badem ağaçları çiçek açarak beyaz örtü ile kaplandı. Datça Kızlan Mahallesi'nde erkenci badem ağaçları beyaz gelinliklerini giydi. Kızlan Mahallesi'ndeki badem üreticisi 59 yaşındaki Nurcan Aytekin havaların sıcak gitmesiyle bademler erken çiçek açtığını, ancak ileride yağacak yağmur da bu çiçekler dökülerek ağaçlarda verim kaybına sebep olacağını açıkladı. Badem üreticisi Aytekin, "Türkiye'de her yerde kar-kış var. Datça'da hava sıcaklığı şu anda mevsim normallerinin çok üzerinde. 20-22 dereceleri buluyor. Onun için de badem ağaçları çiçek açmaya başlamış durumda. Ama iyi değil. İleriki durumlarda soğuk ve yağışlı hava olması durumunda çiçeklerin telef olacağından dolayı verimimiz kesinlikle düşecektir" dedi.

Datça\'da badem ağaçları erken çiçek açtı
Kaynak: İHA
YORUMLAR

Türkiye, Aralık, Muğla, kar, Tarım, Hava Durumu, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Datça'da badem ağaçları erken çiçek açtı - Son Dakika


13:53
Eylül Öztürk, Veli Ağbaba'nın Meclis kürsüsündeki sözlerine veryansın etti: Araştırma yapmaktan acizsiniz Eylül Öztürk, Veli Ağbaba'nın Meclis kürsüsündeki sözlerine veryansın etti: Araştırma yapmaktan acizsiniz
13:47
MİT'ten nokta atış! PKK'nın sözde Aynularab sorumlusu 'Bahoz Afrin' etkisiz hale getirildi MİT'ten nokta atış! PKK'nın sözde Aynularab sorumlusu "Bahoz Afrin" etkisiz hale getirildi
13:30
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten terörü lanetleyen bildiriye imza atmayan CHP'ye sert tepki: Utanç verici AK Parti Sözcüsü Çelik'ten terörü lanetleyen bildiriye imza atmayan CHP'ye sert tepki: Utanç verici
12:05
TAG sürücüsüne 'Seni bu arabaya gömeriz' tehdidi savurmuşlardı! Korsan taksici ve 2 arkadaşı gözaltına alındı TAG sürücüsüne "Seni bu arabaya gömeriz" tehdidi savurmuşlardı! Korsan taksici ve 2 arkadaşı gözaltına alındı
11:52
Ekşi Sözlük'te şehitlere yönelik skandal paylaşım yapanlar hakkında soruşturma başlatıldı Ekşi Sözlük'te şehitlere yönelik skandal paylaşım yapanlar hakkında soruşturma başlatıldı
11:43
Ünlü isimlerden, yürekleri yangın yerine çeviren 12 şehidimiz için paylaşım: Canlarımız gitti Ünlü isimlerden, yürekleri yangın yerine çeviren 12 şehidimiz için paylaşım: Canlarımız gitti
11:36
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan 6 askerimiz için Şırnak'ta tören yapıldı Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan 6 askerimiz için Şırnak'ta tören yapıldı
11:10
Türkiye 12 şehidimize ağlıyor! TSK art arda operasyonlarla çok sayıda teröristi etkisiz hale getirdi Türkiye 12 şehidimize ağlıyor! TSK art arda operasyonlarla çok sayıda teröristi etkisiz hale getirdi

Son Dakika
13:53 Eylül Öztürk, Veli Ağbaba'nın Meclis kürsüsündeki sözlerine veryansın etti: Araştırma yapmaktan acizsiniz
13:47 MİT'ten nokta atış! PKK'nın sözde Aynularab sorumlusu "Bahoz Afrin" etkisiz hale getirildi
13:30 AK Parti Sözcüsü Çelik'ten terörü lanetleyen bildiriye imza atmayan CHP'ye sert tepki: Utanç verici
12:05 TAG sürücüsüne "Seni bu arabaya gömeriz" tehdidi savurmuşlardı! Korsan taksici ve 2 arkadaşı gözaltına alındı
11:52 Ekşi Sözlük'te şehitlere yönelik skandal paylaşım yapanlar hakkında soruşturma başlatıldı
11:43 Ünlü isimlerden, yürekleri yangın yerine çeviren 12 şehidimiz için paylaşım: Canlarımız gitti
11:36 Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan 6 askerimiz için Şırnak'ta tören yapıldı
11:10 Türkiye 12 şehidimize ağlıyor! TSK art arda operasyonlarla çok sayıda teröristi etkisiz hale getirdi
10:57 Operasyon hazırlığındaki İsrail'den Mısır'a uyarı: Refah sınır bölgesini boşaltın
10:55 12 şehidimizin acı haberini sahnede alan Ajda Pekkan konserinde duygusal anlar yaşadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2023 14:41:13. #1.12#
SON DAKİKA: Datça'da badem ağaçları erken çiçek açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement