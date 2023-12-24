Datça\'da badem ağaçları erken çiçek açtı

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Datça'da badem ağaçları çiçek açtı

MUĞLA - Türkiye'nin Kuzey ve Doğu illerinde kar yağışı ve olumsuz hava şartları etkisini gösterirken, Ege ile Akdeniz'in kesiştiği noktada bulunan Muğla'nın Datça ilçesinde badem ağaçları Ocak ayında açması beklenen çiçekler Aralık ayında ağaçları beyaza bürüdü.

Türkiye'de ilk çağla badem ürününün alındığı Datça ilçesinde bu 2023 yılı içinde badem ağaçları 2 kez çiçek verdi. İklim değişikliğinin etkileri her geçen yıl artarak devam ederken, Datça ilçesinde Ocak ayı ortalarında çiçek açan, Şubat ayı sonu, Mart ayı başında ürün veren Türkiye'nin ünlü çağla badem ağaçları bu yıl Aralık ayının ortalarında çiçek açmaya başladı.

Hava sıcaklığının 22-25 derecede seyrettiği Datça'da sıcak havayı gören badem ağaçları çiçek açarak beyaz örtü ile kaplandı. Datça Kızlan Mahallesi'nde erkenci badem ağaçları beyaz gelinliklerini giydi. Kızlan Mahallesi'ndeki badem üreticisi 59 yaşındaki Nurcan Aytekin havaların sıcak gitmesiyle bademler erken çiçek açtığını, ancak ileride yağacak yağmur da bu çiçekler dökülerek ağaçlarda verim kaybına sebep olacağını açıkladı. Badem üreticisi Aytekin, "Türkiye'de her yerde kar-kış var. Datça'da hava sıcaklığı şu anda mevsim normallerinin çok üzerinde. 20-22 dereceleri buluyor. Onun için de badem ağaçları çiçek açmaya başlamış durumda. Ama iyi değil. İleriki durumlarda soğuk ve yağışlı hava olması durumunda çiçeklerin telef olacağından dolayı verimimiz kesinlikle düşecektir" dedi.