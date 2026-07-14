Datça'da Çarpışma: Yaralı Yok - Son Dakika
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Datça'da Çarpışma: Yaralı Yok

Datça\'da Çarpışma: Yaralı Yok
14.07.2026 02:00
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Datça'da iki otomobilin çarpıştığı kaza anı yol kamerasına yansıdı, yaralanan olmadı.

MUĞLA'NIN Datça ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı anlar, başka bir aracın yol kamerasına yansıdı. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza, saat 20: 00 sıralarında Datça ilçesi Kızlan Mahallesi'ndeki Marmaris-Datça kara yolunda meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 48 ACC 256 plakalı otomobil ile 34 HVK 160 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kaza anı, arkadan gelen başka bir aracın yol kamerasına anbean yansıdı. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Muğla, Datça, Kaza, Son Dakika

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