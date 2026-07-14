Datça\'da Çarpışma: Yaralı Yok

MUĞLA'NIN Datça ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı anlar, başka bir aracın yol kamerasına yansıdı. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza, saat 20: 00 sıralarında Datça ilçesi Kızlan Mahallesi'ndeki Marmaris-Datça kara yolunda meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 48 ACC 256 plakalı otomobil ile 34 HVK 160 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kaza anı, arkadan gelen başka bir aracın yol kamerasına anbean yansıdı. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.