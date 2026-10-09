DEAŞ finansmanı operasyonunda Sakarya'da 3 zanlı gözaltına alındı, 1'i tutuklandı

Sakarya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik çalışma yürütüldü.

Terör örgütü içinde faaliyet gösterdikleri ve haklarında "hawala" (kayıt dışı para transferi) yaptıklarına yönelik beyan ve teşhis bulunan???????, MASAK ve HTS raporlarının incelenmesinde örgüt içindekilerle para transferleri ve iletişimleri tespit edilen 2 Suriye ve 1 Irak uyruklu zanlının yakalanması için harekete geçildi.

Adapazarı, Serdivan ve Karasu ilçelerinde özel harekat polislerinin desteğiyle düzenlenen operasyonda şüpheliler gözaltına alındı.

Operasyonda, dijital materyaller ile çok sayıda "hawala" dekontu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i "terörizmin finansmanı" suçundan tutuklandı.

Diğer zanlılar ise sınır dışı işlemleri için Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.