DEAŞ Finansmanına Operasyon

(İSTANBUL) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından DEAŞ terör örgütünün finansman kaynaklarına yönelik yapılan soruşturmada 15 şüpheli şahıs hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından DEAŞ Silahlı Terör Örgütü'nün finansman kaynaklarının kurutulmasına yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında soruşturma başlatılmıştır. Çatışma bölgelerinde öldürülen DEAŞ Silahlı Terör Örgütü üyelerine finansman sağlayan, örgüte para toplayan, 'Suriye'de Hol Kampı gibi kamplardaki esir Müslümanlar için yardım toplayan' şeklinde ifade bulunan ve hakkında işlem yapılan Serdar Soylu isimli şahısla para transferi olduğu tespit edilen şahıslara yönelik olarak; 15 şüpheli şahıs hakkında gözaltı kararı verilmiş olup, ilimizde bulunan (17), il dışında bulunan (3) (Kocaeli-Adana-Adıyaman) adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen operasyon neticesinde 14 şahıs yakalanmış, 1 firari şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalarımız devam etmektedir. Gerçekleştirilen ikamet aramalarında çok sayıda dijital materyal ve dökümana el konulmuştur."