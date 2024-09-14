DEAŞ'lı Terörist İstanbul'da Yakalandı - Son Dakika
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DEAŞ'lı Terörist İstanbul'da Yakalandı

DEAŞ\'lı Terörist İstanbul\'da Yakalandı

Santa Maria Kilisesi'ne yönelik saldırının planlayıcısı Viskhan Soltamatiov, MİT ve Emniyet operasyonuyla yakalandı.

14.09.2024 12:19
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SANTA Maria İtalyan Kilisesi'ne gerçekleştirilen saldırının planlayıcılarından ve eylemde kullanılan silahı temin eden DEAŞ'lı Viskhan Soltamatiov, MİT ve Emniyet'in ortak operasyonuyla İstanbul'da yakalandı.

MİT'in yaptığı çalışmalarda, 28 Ocak 2024'te Santa Maria İtalyan Kilisesi'ne gerçekleştirilen saldırının failleri, saldırıyla bağlantılı DEAŞ sözde Horasan Vilayeti (ISKP) unsurları, yapılanmaya ait sözde misafirhaneler ile ISKP sözde İstanbul sorumlusu ve beraberinde hareket edenler, daha önce tespit edilmişti. MİT, bu tespitler doğrultusunda çalışmalarını sürdürdü. MİT'in saldırıyla ilgili yaptığı istihbarat ve risk analizlerinde, Viskhan Soltamatiov'un Afganistan'daki DEAŞ yapılanması olan Horasan Vilayeti'ne bağlı olarak Türkiye'ye yönelik faaliyet gösterdiği tespit edildi. Yeri tespit edilen, saldırının planlayıcılarından ve suç aletini temin eden DEAŞ'lı terörist Viskhan Soltamatiov, MİT ve Emniyet'in ortak operasyonuyla yakalandı. Terörist Viskhan Soltamatiov, ifadesinde örgütle ilgili bilgiler de verdi. Viskhan Soltamatiov, Santa Maria İtalyan Kilisesi'ne gerçekleştirilen saldırı öncesi planlamaları ve ISKP'nin adam kazanma, finans ve lojistik faaliyetlerine ilişkin bilgiler aktardı.

MİT tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, Aralık 2023'te DEAŞ'ın Türkiye'deki sinagog ve kiliselerin yanı sıra Irak Büyükelçiliği'ne yönelik eylem planlamaları engellenmiş, çok sayıda kişinin yakalanması, örgüte ait dijital materyallerin ele geçirilmesi ve Türkiye'ye yönelik planlarının akamete uğratılması sağlanmıştı.

Kaynak: DHA

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