DEAŞ Operasyonunda 6 Tutuklama

Afyonkarahisar merkezli 3 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Afyonkarahisar, Ankara, Kayseri ve Kırşehir'de düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, 10 Şubat'ta operasyona ilişkin yaptığı açıklamada, "Geçmiş dönemde DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde silahlı faaliyet yürüten, INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan, Irak'ın Haseke bölgesinde yapılan operasyonda ele geçirilen dokümanlarda isimleri geçen şüphelilerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda Afyonkarahisar merkezli Ankara, Kırşehir ve Kayseri illerinde eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır." ifadelerini kullanmıştı.