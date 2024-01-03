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Kilise ve sinagoglara saldıracaklardı! DEAŞ terör örgütü üyeleri böyle keşif yapmış - Son Dakika
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Kilise ve sinagoglara saldıracaklardı! DEAŞ terör örgütü üyeleri böyle keşif yapmış

İstanbul'da yapılan operasyonla DEAŞ terör örgütü üyeleri, yılbaşı gecesi kilise ve sinagoglara yönelik eylem hazırlığında oldukları iddiasıyla gözaltına alındı. Şüphelilerin eylem için keşif yaptıkları anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

03.01.2024 - 10:27,
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İstanbul'da yılbaşı gecesi kilise ve sinagoglara yönelik eylem hazırlığında olduğu iddia edilen DEAŞ terör örgütü üyeleri, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin eylem için keşif yaptıkları anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

KİLİSE VE SİNEGOGLARA SALDIRACAKLARDI

MİT Başkanlığı ve İstanbul emniyeti İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, DEAŞ silahlı terör örgütünün Türkiye yapılanması olan Selman-ı Faris Taburu'nun kurulduğunu, iddiaya göre; örgüt içeresinde faaliyet gösteren kişilerin yılbaşı gecesi kilise ve sinagoglara yönelik eylem hazırlığında olduğu belirlendi. Bunun üzerine ekipler, örgütün Türkiye yapılanması içerisindeki kişileri fiziki ve teknik takibe aldı. Çalışmalar sırasında şüphelilerin bazı noktalarda keşif ve fotoğraflama yaptıkları tespit edildi.

DEAŞ terör örgütü üyeleri kilise ve sinagoglara saldırı hazırlığı yapıyordu

25 KİŞİ TUTUKLANDI, 2'Sİ SINIR DIŞI EDİLECEK

MİT ve istihbarat ekiplerinin yaptıkları saha çalışmalarının ardından Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 29 Aralık'ta tespit edilen şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenledi. İstanbul merkezli 9 ilde 39 farklı adrese eş zamanlı olarak yapılan operasyonda, 32 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 25'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bir kişiye ev hapsi verilirken 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Şüphelilerden 2'sinin ise sınır dışı edilmesine karar verildi.

DEAŞ terör örgütü üyeleri kilise ve sinagoglara saldırı hazırlığı yapıyordu

KEŞİF YAPTIKLARI ANLAR KAMERADA

Şüphelilerin eylem için keşif yaptıkları anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde bir şüphelinin bazı sinagogların önünden geçerken etrafı kontrol ettiği anlar yer aldı.

DEAŞ terör örgütü üyeleri kilise ve sinagoglara saldırı hazırlığı yapıyordu
Kilise ve sinagoglara saldıracaklardı! DEAŞ terör örgütü üyeleri böyle keşif yapmış
Kaynak: DHA
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