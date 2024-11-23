Dedesiyle Tartışan Genç, Ekmek Bıçağıyla Saldırdı - Son Dakika
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Dedesiyle Tartışan Genç, Ekmek Bıçağıyla Saldırdı

Dedesiyle Tartışan Genç, Ekmek Bıçağıyla Saldırdı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde harçlık istemesi üzerine dedesi Kemal K.'yı bıçaklayarak ağır yaralayan 18 yaşındaki İbram İ., adliyeye sevk edildi. Dedesi hastaneye kaldırılırken, İbram'ın kendisini de yaraladığı öğrenildi.

23.11.2024 17:29  Güncelleme: 17:30
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BURSA'nın İnegöl ilçesinde harçlık vermediği gerekçesiyle dedesi Kemal K.'yi (73), ekmek bıçağıyla defalarca bıçaklayıp ağır yaralayan İbram İ. (18) adliyeye sevk edildi.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi 2'nci Mutlu Sokak'ta meydana geldi. İbrahim İ. ziyaretine gittiği dedesi Kemal K.'den bir miktar harçlık istedi. Kemal K. para vermeyi reddetti. Dede-torun arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine İbrahim İ., mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla dedesi Kemal K.'yi defalarca bıçaklayarak ağır yaraladı. Kemal K. güçlükle dışarı kaçarken, İbrahim İ. ise kendisini apartmana kilitledi. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Kemal K., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Kemal K.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

KENDİNİ YARALAYIP, APARTMANA KİLİTLEDİ

İbrahim İ., bir süre sonra dedesini bıçakladığı ekmek bıçağıyla kendisini de yaraladı. Şüpheli, polis ekiplerinin 1 saat süren ikna çabasının ardından teslim olurken, o anlar kameraya yansıdı.

İbrahim İ., İnegöl Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde, "Dedemle tartıştık. Ben de o anda sinirlendim. Bir anlık sinirle yaptım. Pişmanım" dediği öğrenilen İbrahim İ., adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, 3-sayfa, İnegöl, Güncel, Bursa, Ekmek, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dedesiyle Tartışan Genç, Ekmek Bıçağıyla Saldırdı - Son Dakika

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