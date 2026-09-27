Deepfake tespit yazılımları yüzde 100 güvenilir değil, kararı adli tıp uzmanı vermeli - Son Dakika
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Deepfake tespit yazılımları yüzde 100 güvenilir değil, kararı adli tıp uzmanı vermeli

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Deepfake tespit yazılımları yüzde 100 güvenilir değil, kararı adli tıp uzmanı vermeli
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Deepfake tespitinde kullanılan yazılımların sonuçlarının yüzde 100 güvenilir olmadığını belirten Dr. Ivan Siparov, son kararı adli tıp uzmanının vermesi gerektiğini söyledi. Siparov, akıllı telefonlarla bile kısa sürede sahte ses ve görüntü oluşturulabildiğini ifade etti.

Rusya Saint-Petersburg Sivil Havacılık Üniversitesi Kıdemli Öğretim Görevlisi Dr. Ivan Siparov, "derin sahtecilik" olarak bilinen "deepfake" içeriklerinin tespitinde kullanılan yazılımların sonuçlarının yüzde 100 güvenilir olmadığını, son kararın adli tıp uzmanlarınca verilmesi gerektiğini söyledi.

Antalya'da bu yıl 21'incisi düzenlenen ve Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu Uluslararası Adli Tıp Günleri Kongresi'ne katılan Siparov, AA muhabirine, deepfake teknolojisi ve bu içeriklerin tespitinde yaşanan zorlukları anlattı.

Deepfake üretiminde kullanılan çok sayıda algoritma bulunduğunu belirten Siparov, akıllı telefonlarla bile kısa sürede sahte ses ve görüntü oluşturulabildiğini ifade etti.

Siparov, deepfake teknolojilerinin gelişmesine paralel olarak bunların tespitinde kullanılan anti-deepfake çözümlerinin de geliştirildiğini kaydetti.

Ancak bu sistemlerin tek başına kesin sonuç vermediğini vurgulayan Siparov, "Anti-deepfake kapsamında kullanılan çözümler gelişiyor fakat en nihayetinde söz yine adli tıp uzmanında çünkü Deepfake mi değil mi, bunu bir tuşla ya da bir programla çözemeyiz." dedi.

Son kararı uzman veriyor

Anti-deepfake yazılımlarının farklı sonuçlar verebildiğine dikkati çeken Siparov, adli tıp uzmanının elde edilen verileri değerlendirerek sonuca ulaşması gerektiğini söyledi.

Deepfake'teki ses kalitesinin orijinal sesle çok yüksek oranda benzediğine dikkati çeken Siparov, şöyle konuştu:

"En büyük tehdit burada başlıyor. Deepfake karşı kullanılan yazılımlar ve çözümlerden çıkan sonuçlar yüzde 100 güvenilir değildir. Bir program size 'Bu yüzde 63 oranında deepfake'tir' diyebilir. Peki bu yüzde 63'ün sorumluluğunu kim alacak? En nihayetinde bunun onaylanması ve çalışmaların derinleştirilmesi gerekiyor. Hiçbir zaman bir tuşa basıp 'Yüzde şu kadar deepfake çıktı' diyerek altına imzamızı atmayız. Bunun arka planında yorumlama ve inceleme yapılması gerekiyor."

Deepfake teknolojisinin yüksek kalitede ses ve görüntü üretmeye devam ettiğine işaret eden Siparov, uzmanların da bu gelişmelere karşı kendilerini sürekli geliştirdiğini ifade etti.

Kapalı sistemlerde deepfake içeriklerinin başarılı şekilde tespit edilebildiğini belirten Siparov, kongrede geçen yıla göre daha kapsamlı bilimsel tartışmalar yürütüldüğünü ve yeni gelişmelerin ele alındığını kaydetti.

Kaynak: AA
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