Delhi'de Elektrikli Araç Teşvik Paketi - Son Dakika
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Delhi'de Elektrikli Araç Teşvik Paketi

29.06.2026 20:14
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Delhi, hava kirliliğini azaltmak için elektrikli araçlara yönelik 100 bin rupi teşvik açıkladı.

YENİ Hindistan'da Delhi eyaletinde, araç kaynaklı hava kirliliğini azaltmak ve "çevre dostu ulaşıma" geçişi hızlandırmak amacıyla 100 bin rupiye (yaklaşık 1050 dolar) ulaşan teşvik paketi açıklandı.

Delhi eyaleti Başbakanlık Ofisi tarafından ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan açıklamaya göre, yeni politika, "hava kirliliğini önlemek, temiz ve sürdürülebilir ulaşıma geçişi hızlandırmak" amacıyla hayata geçirildi.

Yeni politika kapsamında, elektrikli araçlara geçenlere 5 bin rupi (yaklaşık 53 dolar) ile 100 bin rupi (yaklaşık 1050 dolar) arasında değişen hurda teşviki verilecek.

Ayrıca fiyatı 3,5 milyon Hindistan rupisine kadar (yaklaşık 37 bin dolar) olan elektrikli otomobiller yol vergisi ve tescil ücretlerinden de muaf tutulacak.

Proje kapsamında başkent genelinde 30 binden fazla yeni elektrikli araç şarj noktası kurulacak.

Yeni Delhi Elektrikli Araç Politikası'nın 1 Temmuz 2026 itibarıyla yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Başkent Yeni Delhi ve çevresindeki eyaletler, her kış egzoz gazları, odun, kömür ve anız yakımı ile rüzgar hızının düşük seyretmesi nedeniyle yoğun hava kirliliğiyle karşı karşıya kalıyor.

Bu durum, bölgede çeşitli solunum yolu hastalıklarına yol açıyor.

Kaynak: AA

Hava Kirliliği, Politika, Ekonomi, Ulaşım, Güncel, Dünya, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Delhi'de Elektrikli Araç Teşvik Paketi - Son Dakika

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