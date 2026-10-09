Delhi'de gösteri öncesi 23 bin polis görevlendirilecek, 57 metro istasyonu kapanacak - Son Dakika
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Delhi'de gösteri öncesi 23 bin polis görevlendirilecek, 57 metro istasyonu kapanacak

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Yeni Delhi'de seçmen listelerinin revizyonunu protesto için binlerce kişinin yarın Jantar Mantar'da toplanması bekleniyor. Gösteri öncesi başkent genelinde yaklaşık 23 bin polis görevlendirilecek, 57 metro istasyonu kapatılacak, bazı tren seferleri iptal edilecek.

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de seçmen listelerinin yeniden düzenlenmesine karşı yapılması planlanan geniş katılımlı gösteri öncesinde güvenlik önlemleri sıkılaştırıldı.

Başbakan Narendra Modi hükümetinin seçim politikalarını protesto eden, özellikle "Z kuşağı" internet kullanıcıları öncülüğünde kurulan "Hamam Böceği Halk Partisi" adlı siyasi hareketin çağrısıyla yarın binlerce kişinin Yeni Delhi'deki Jantar Mantar Meydanı'nda toplanması bekleniyor.

Muhalefet partilerinin de destek verdiği göstericiler, seçmen listelerinin yeniden düzenlenmesiyle "usulsüzlük yapıldığını" öne sürerek Seçim Kurulu Başkanı Gyanesh Kumar'ın istifasını talep ediyor.

Gösteriler öncesinde alınan güvenlik önlemleri kapsamında başkent genelinde yaklaşık 23 bin polis görevlendirilecek, 57 metro istasyonu kapatılacak ve bazı tren seferleri de iptal edilecek.

Polisten yapılan açıklamada, söz konusu önlemlerin kamu düzenini korumak amacıyla alındığı belirtildi.

"Hamam Böceği Halk Partisi" hareketinin lideri Abhijeet Dipke ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, metro ve tren seferlerinin iptal edilmesine tepki göstererek, "Gençlerden bu kadar korkuyorsanız bütün ülkeyi kapatın." ifadesini kullandı.

Seçmen listelerinde "Özel Yoğun Revizyon" uygulanıyor

Hindistan, geçen yıl Bihar eyaletindeki seçimler öncesinde seçmen listelerinde "Özel Yoğun Revizyon" uygulamasını başlattı. Uygulama, daha sonra eyaletlerin çoğuna ve federal yönetimdeki bölgelere yayıldı.

Seçim Kuruluna göre, revizyon mükerrer ve uygun olmayan seçmen kayıtlarının silinmesini, uygun seçmenlerin ise listelerde kalmasını amaçlıyor.

Muhalefet partileri, uygulamanın seçmenlerden temin edilmesi zor belgeler istediğini, bunun milyonlarca seçmenin listelerden çıkarılması riskini doğurduğunu savunuyor. Bazı bölgelerde seçmen kütüklerinin yüzde 30'a kadar küçülebileceği belirtiliyor.

Muhalefet, Kumar'ın başında bulunduğu Seçim Kurulunu, seçmen kayıtlarını Başbakan Narendra Modi'nin iktidardaki Hindistan Halk Partisinin (BJP) lehine değiştirmekle suçluyor.

Kaynak: AA
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